Del preplačane dohodnine kmalu na bančnih računih

Skupni znesek vračil: 62,7 milijona evrov

28. maj 2018 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Furs bo tistim zavezancem iz prvega svežnja informativnih izračunov dohodnine za lani, ki so med letom plačali previsoko akontacijo dohodnine, preplačani znesek vrnila na bančne račune.

Prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2017 je finančna uprava (Furs) izdala konec marca, in sicer 959.789 zavezancem. Od teh je za 27 odstotkov izračunala, da bodo del plačane dohodnine dobili vrnjeno. Povprečni znesek vračila je 242 evrov.

Da morajo dohodnino doplačati, pa je pisalo na izračunih za 29,6 odstotka zavezancev iz prvega svežnja. Ti morajo zahtevani znesek poravnati najpozneje do srede, in sicer v skupnem znesku 43,2 milijona evrov. Izjema so zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, saj ta zadrži izvršitev.

Preostalih 43,3 odstotka izračunov je bilo brez vračila ali doplačila dohodnine.

Še ta mesec bo finančna uprava na pošto odpremila še drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za lani.

Ne bodo pa informativnega izračuna dohodnine prejeli tisti, za katere na Fursu od izplačevalcev dohodkov niso prejeli podatkov o odmeri dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in sicer od 15. junija do 1. avgusta.