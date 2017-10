Deljena poslanska mnenja glede slovenskih kandidatov za arbitražno sodišče

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mandatno-volilna komisija(MVK) je le Mišo Zgonec-Rožej iz neodvisne londonske organizacije Chatham House predlagala soglasno. Foto: DZ/Barbara Žejavac Sorodne novice V DZ romajo vsi trije kandidati za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu Dodaj v

12. oktober 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mandatno-volilna komisija je predlagala DZ-ju izvolitev vseh treh kandidatov za tri člane stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, Miše Zgonec Rožej, Sebastjana Zbičajnika in Jurija Toplaka.

Predsednik republike Borut Pahor je DZ-ju v začetku oktobra DZ-ju predlagal tri kandidate za tri člane stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. Nato je vlada ocenila, da vsi trije kandidati izpolnjujejo pogoje, toda sodni svet je pozitivno mnenje dal le za Mišo Zgonec Rožej, preostala kandidata pa po njegovem mnenju ne izpolnjujeta najvišjih meril glede strokovne usposobljenosti na specifičnem pravnem področju mednarodnega javnega prava.

Mandatno-volilna komisija (MVK) je Mišo Zgonec Rožej iz neodvisne londonske organizacije Chatham House predlagala soglasno. Za odvetnika Zbičajnika je glasovalo 14 članov, dva sta bila proti, medtem ko je profesorja na mariborski pravni fakulteti Toplaka podprlo 13 poslancev, dva pa sta glasovala proti.

Predsednik sodnega sveta Marko Novak je na seji MVK-ja pojasnil, da ima Zbičajnik sicer nekaj izkušenj, kot odvetnik pa ni ugledno ime na področju mednarodnega javnega prava. Sodni svet je pri Toplaku zmotilo njegovo področje delovanja, saj naj bi bil vrhunski strokovnjak na področju ustavnega prava, še posebej volilnega prava. V mednarodnem javnem pravu pa nima neposrednih izkušenj. Novak je poudaril, da je mnenje sodnega sveta nezavezujoče.

Razdeljeni poslanci

Po poročanju Dnevnika sta stranki SDS in NSi od predsednika Pahorja zahtevali, da predlaga Toplaka, sicer ne bosta podprli nobenega njegovega kandidata. Za vse kandidate se je jasno izrekel le DeSUS, stališče SMC-ja ni znano, druge stranke pa so do kandidatov, ki nista dobila pozitivnega mnenja sodnega sveta, zadržane ali pa jima odločno odrekajo podporo.

Zbičajnik in Toplak sta v sredo v predstavitvi v predsedniški palači menila, da je mnenje sodnega sveta napačno. Toplak je po pisanju Dnevnika priznal, da res ni strokovnjak za mednarodno javno pravo, vendar je po njegovem mnenju sodni svet napačno ocenil, da je to ključno za člana stalnega arbitražnega sodišča.

Zbičajnik pa je dejal, da je po mnenju sodnega sveta njegova pomanjkljivost ta, da naj bi se zadnjih deset let premalo intenzivno ukvarjal z mednarodnim pravom. Leta 2007 je namreč odšel z zunanjega ministrstva, a je na predstavitvi zatrdil, da se je z mednarodnim pravom ukvarjal tudi po letu 2007.

Poslanci bodo o treh predlaganih kandidatih predvidoma glasovali na naslednji seji DZ prihodnji teden. Za izvolitev posamezen kandidat potrebuje večino glasov vseh poslancev.

