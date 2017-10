Delni izidi: že skoraj 90 odstotkov glasov - Pahor in Šarec v drugi krog

Delni izidi glasovanja po preštetih 86,96 odstotka glasov kažejo: Borut Pahor 47,31 %, Marjan Šarec 24,84 %, Romana Tomc 13,63 %, Ljudmila Novak 7,07 %, Andrej Šiško 2,22 %, Boris Popovič 1,84 %, Maja Makovec Brenčič 1,73 %, Suzana Lara Krause 0,78 %, Angelca Likovič 0,57 %, kažejo podatki na spletni stran i Državne volilne komisije.

Trenutna volilna udeležba je sicer 41,55-odstotna, so še sporočili iz DVK-ja, kjer dodajajo, da je neveljavnih glasovnic 4.459.

Dozdajšnji predsednik je svoje najožje sodelavce že nagovoril, pri tem pa izpostavil predvsem nizko volilno udeležbo: "Želel bi si, da bi na volitve prišlo več ljudi. Rad bi se zahvalil vsem, ki so me podprli v 1. krogu. Zdi se, da bo potreben tudi drugi krog. Mislim, da bom zmagal, vendar se bo treba potruditi. Usmeril bom vse svoje moči v to, da bom prepričal ljudi. Za predsednika republike v teh okoliščinah, ko je nezaupanje ljudi v politiko zelo zelo veliko, je to zelo vzpodbuden rezultat."

Pahorjev tekmec v drugem krogu bo Marjan Šarec, ki je ob tem dejal: "Kaže, da bo drugi krog in tega sem zelo vesel. To je še dodaten uspeh. Zanimivo bo. Mnogi v slovenski politiki me podcenjujejo in mislijo, da smo župani kar nekaj, a po juhi nismo priplavali. Na lokalnem nivoju za ljudi veliko naredimo. Tudi kampanja je bila usmerjena v stik z ljudmi, ljudje mi precej zaupajo."

Volilna napoved, ki jo je za RTV Slovenija pripravil Episcenter, je sicer kazala, da je dozdajšnjemu predsedniku Borutu Pahorju svoj glas namenila več kot polovica volivcev, torej, da drugi krog ne bi bil potreben.