Deset let od slovesa nasmeška, ki je presegal slovenske delitve

Deseta obletnica smrti Janeza Drnovška

22. februar 2018 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dolge vrste čakajočih na vpis v žalno knjigo pred desetimi leti so o Janezu Drnovšku povedale več, kot lahko zapiše kateri koli življenjepisec.

Dva meseca po predaji poslov v predsedniški palači je Janez Drnovšek 23. februarja umrl na svojem domu na Zaplani. Maja tistega leta bi dopolnil 58 let. “Konec njegovega življenja je tako praktično sovpadel z iztekom večdesetletnega opravljanja najzahtevnejših funkcij,” je zapisal Gregor Golobič.

Drugačen od večine politikov

Državnik in svetovljan je s svojo molčečo karizmo, vztrajnostjo, preprostostjo in pogumom zaznamoval Slovenijo in svet. “Bil je drugačen od večine politikov, trdno je verjel v tisto, kar je prav, in to tudi živel. V družbi je pustil neizbrisen pečat, saj je stremel k preseganju strankarskih nasprotij in zagovarjal zavzemanje za pravičnejši svet,” so pred odprtjem razstave zapisali v Narodnem muzeju Slovenije.

Potrpežljiv poslušalec, ki preglasi glasne govorce

Dediščina, ki jo pušča za seboj, kaže na možnost preseganja ideoloških delitev, ki še danes hromijo Slovenije. V svojem desetletnem mandatu je sestavljal vlade strank vseh barv in smeri. Kot potrpežljiv poslušalec je dosegel več kot najglasnejši govorci. Čeprav ne bo nikoli zamrl pogovor o pravilnosti smeri, v katero je vodil Slovenijo, je država smer imela. Politika je vsaj navzven enotno strmela v evropsko prihodnost.

O ključnih odločitvah, ki so zaznamovale njegovo vladavino ter o njegovem sporočilu v današnji oddaji Tarča ob 20. uri z Eriko Žnidaršič. V Odmevih o Drnovšku kot človeku, prijatelju in šefu. Z njegovimi sopotniki bomo odstirali njegovo molčečnost ter ugotavljali, kako pogosto se nam preprosto zgodi ali je na funkcije potisnjena takšna osebnost. Feljton z njegovimi političnimi zavezniki, tekmeci in vplivnimi posamezniki tistega časa je za Prvi program Radia Slovenija pripravila Jolanda Lebar. Objavljen bo ob 16. 30.

Pozabljena umetnost vladanja

Televizija je na predvečer njegovega rojstnega dne 16. maja objavila tukaj dostopen portret Pozabljena umetnost vladanja o desetletnem obdobju slovenskih vlad, ki jih je vodil prvak takrat najmočnejše stranke LDS. Avtorica Mojca Pašek pripravlja še oris razvoja zagonetnega mladega ekonomista, ki je svojo politično pot začel kot delegat v Zvezni skupščini in pri zgolj 39 letih premagal izbranca slovenske partijske elite.

Politik, ki je segel prek meja Slovenije

Ob njegovi smrti so sožalje pred desetimi leti izrazili številni tuji državniki. "Zelo sem žalosten, ker je po dolgotrajni bolezni umrl moj dober prijatelj Janez. Zdaj, ko nas je zapustil, se spominjam številnih trenutkov, v katerih so bili njegovi nasveti in izkušnje ključni. Njegovo prijateljstvo in njegovo evropsko prepričanje bosta za vedno ostala v mojem spominu," je zapisal nekdanji Visoki predstavnik EU-ja za skupno zunanjo in varnostno politiko Javier Solana, ki je Drnovška ocenjeval kot človeka, ki je vodil svoj narod v najpomembnejših trenutkih njegove zgodovine.

J. B.