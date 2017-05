Desettisoči tudi tokrat na pohod ob žici in tek trojk

Letos je tudi 75 let od obdane Ljubljane z žico

6. maj 2017 ob 11:01,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S pohodom po poti, kjer je med 2. svetovno vojno Ljubljano obdajala bodeča žica, in tekom trojk se je popoldne končala 61. prireditev Pot ob žici.

Najhitrejši pohodniki, ki so se na 35-kilometrsko pot podali že zgodaj zjutraj, so Ljubljano prehodili v 5 urah. Tekači pa so se podali na 12 in pol ali 29-kilometrsko preizkušnjo. Prireditve se je v treh dneh udeležilo 40.000 ljudi.

Za letos so prireditelji pripravili še novost. Na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja Ljubljana so ob 12. uri ob 75-letnici postavitve žice izvedli posebno akcijo Objemimo Ljubljano, ko so se v znak prijateljstva, sodelovanja in ljubezni do mesta udeleženci pohoda ob pisku sirene prijeli za roke in z živim obročem obdali Ljubljano.

Množično so se prireditev udeležili tudi otroci in dijaki

Pohod po Poti ob žici, ki je brezplačen, sicer vsako leto poteka v četrtek, petek in soboto pred 9. majem, ko se v Ljubljani praznuje mestni praznik, Evropa pa zaznamuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in pozneje nemških okupatorjev.

Letos so se v četrtek pohoda udeležili tako rekoč vsi ljubljanski vrtci in tudi iz drugih krajev Slovenije, v petek pa šolarji in dijaki, zbralo se jih je 14.439.

A. Č.