DeSUS : Ministrska kanditata Erjavec in Pivčeva

Predsedniki peterice strank se bodo znova sestali, saj se morajo dogovoriti še o državnih sekretarjih, pa tudi o finančnih učinkih koalicijske pogodbe. DeSUS je predstavil svoja ministrska kandidata, medtem ko v LMŠ-ju in SMC-ju še usklajujejo ministrska imena.

V Stranki Alenke Bratušek je slišati nekatere pomisleke o vstopu v vlado, a je predsednica stranke v pismu članom sveta predlagala, naj v koaliciji ostanejo. Je pa priznala, da so sprejeli kar nekaj kompromisov. Znana so tudi njihova imena za ministrske kandidate – Alenka Bratušek za vodenje infrastrukturnega resorja, Peter Česnik, sicer najstarejši poslanec, za vodenje urada za zamejce in Slovence po svetu, Marko Bandelli, ki je doslej županoval, pa za evropsko kohezijsko politiko.

V DeSUS-u, kjer so že ves čas koalicijskih pogajanj malo zgovorni, so prav tako izbrali svoja ministrska predloga – Karl Erjavec bi šel spet na ministrstvo za obrambo, za vodenje ministrstva za kmetijstvo pa predlagajo Aleksandro Pivec. O sodelovanju v vladi Marjana Šarca, koalicijski pogodbi in sporazumu z Levico sta razpravljala in odločala izvršni odbor in svet DeSUS-a. Odločili so se, da gredo v novo vlado.

Med poudarki iz predloga koalicijske pogodbe, pomembnimi za DeSUS, je predsednik stranke Karel Erjavec izpostavil popravo odmernega odstotka za pokojnino z 58 na 63, zvišanje vdovskih pokojnin, izredno usklajevanje pokojnin, demografski sklad, seniorsko olajšavo, krepitev javnega zdravstva in vzpostavitev posebnega programa za skrajšanje čakalnih vrst. "Pričakujemo, da se bo večji del tega, kar je zapisano, tudi uresničilo," je poudaril.

V stranki so se sicer tudi že odločili, da bodo za državnega sekretarja za šport predlagali Petra Vilfana, za državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje pa Uroša Prikla. DeSUS si prav tako želi, da bi tudi na finančnem ministrstvu imel enega od štirih državnih sekretarjev. Kot je dejal Erjavec, imajo dobrega kandidata, a imena za zdaj ni želel razkriti.

V LMŠ-ju in SMC-ju svoje ministrske kandidate še izbirajo. Za zdaj je precej jasno, da bo Miro Cerar prevzel vodenje zunanjega ministrstva.

Polemika o SD-jevih kandidatih

Edini od predsednikov peterice strank, ki ne bo sodeloval v vladi, je SD-jev Dejan Židan. V četrtek je bil namreč izvoljen za predsednika državnega zbora. Glasovanje je bilo tajno, in čeprav je imel Židan zagotovljenih 52 glasov, ga je na koncu podprlo 49 poslancev. Na vprašanje, ali jim je žal, da Židana ne bo v vladi, je vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han odgovoril, da verjame, da se bodo morali veliko usklajevati, še preden bodo šli zakoni v obravnavo na vlado.

SD bo sicer po dogovoru prevzel vodenje ministrstev za šolstvo, pravosodje in kulturo, imena potencialnih ministrskih kandidatov pa so naletela na nekatere kritike. Dozdajšnja obrambna ministrica Andreja Katič, ki jo v SD-ju vidijo na mestu pravosodne ministrice, je naletela na očitke o povezavi s t. i. šaleškim lobijem, ki je imel velik vpliv na zgodbo o Teš 6. Han odgovarja, da si ne predstavlja, da bi lahko minister vplival na procese na sodišču.

Prav tako je bilo nekaj pomislekov o morebitnem kandidatu SD-ja za kulturnega ministra Dejanu Prešičku, ki vodi ljubljanski konservatorij za glasbo in balet. Han je bil presenečen nad stališčem nekdanjega direktorja Cankarjevega doma Mitje Rotovnika, ki je bil kritičen do Prešička. Pravi, da je Rotovnik starosta, ki je veliko naredil za kulturo, "ampak je pa treba dopustiti tudi mladim, da lahko nekaj naredijo za kulturo". "V tem mandatu smo imeli človeka, ki je dolgo v kulturi, pa smo videli, kje smo," je bil kritičen do dosedanjega ministra Toneta Peršaka. Pojasnil je še, da se je s Prešičkom najprej dobila poslanska skupina, nato pa tudi strankin strokovni svet. S tega sestanka so po Hanovih besedah odhajali bistveno bolj nasmejanih obrazov, kot so jih imeli ob prihodu.

Imena ministrskih kandidatov morajo biti na Šarčevi mizi do ponedeljka.

