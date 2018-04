DeSUS: Naš program je namenjen vsem generacijam

Programska konferenca stranke

26. april 2018 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je na programski konferenci stranke kot prioritete naštel sprejetje zakona o popravi krivic upokojencem in povišanje vdovskih pokojnin, če bo DeSUS v prihodnji vladi, pa se bodo zavzeli tudi za sprejetje zakona o lustraciji vodstev bank.

Erjavec je izpostavil, da ima stranka dober program, ki je kljub očitkom, da so stranka starejših, po njegovem mnenju naravnan za vse generacije.

Opozoril je, da se manipulira z njegovo izjavo izpred desetih let, češ da je obljubil 1.000 evrov pokojnine za upokojence. Kot je pojasnil, je takrat dejal, da bi bilo prav, da bi imeli upokojenci za 40 let dela vsaj 1.000 evrov pokojnine, za tem pa še vedno stoji.

Uspehe je treba deliti z ljudmi

Dodal je, da glede na dober gospodarski položaj in dobre napovedi gospodarske rasti, ni nobenega razloga, da uspehov ne bi delili z ljudmi. Ravno zato bodo vztrajali, da sprejmejo zakon o popravi krivic upokojencem, ki so bili prikrajšani zaradi neusklajevanje pokojnin od leta 2010. Nezaslišano se mu tudi zdi, da ima upokojenec s 40 leti delovne dobe pokojnino, ki ga potisne pod prag revščine. To po Erjavčevih besedah kaže, da Slovenija ni socialna država. Vendar ne zato, "ker ni dosti denarja, ampak ker se ga deli po drugem ključu".

Obregnil se je tudi na očitke nekaterih politikov, da v 20 letih DeSUS ni storil nič: "V vseh teh letih nismo imeli toliko poslancev, kot jih je osvojil SMC samo v tem mandatu. V tem času smo imeli skupaj devet ministrov. Vmes smo imeli veliko močnih strank z veliko ministrov in poslancev, ki jih pa zdaj ni več."

Če bo DeSUS v prihodnji vladi, bo predlagal tudi sprejetje zakona o lustraciji vodstev bank, predlagal bo ponovno uvedbo vojaškega rok ter samostojno ministrstvo za obrt in podjetništvo.

Na listi tudi nekatera znana imena

Dozdajšnji vodja poslanske skupine Franc Jurša je dodal, da želi dobro delovati tudi v prihodnje. Po njegovem mnenju lahko DeSUS doseže dobre rezultate le, ko je v vladi. Težko pa bo realizirala program v opoziciji.

Poleg Jurše se bo na volitvah za poslanske sedeže potegovalo še šest od 11 sedanjih poslancev te stranke, to so Benedikt Kopmajer, Peter Vilfan, Julijana Bizjak Mlakar, Primož Hainz, Ivan Hršak in Uroš Prikl. Med svoje vrste pa so pritegnili tudi nekatera znana slovenska imena, med drugim nekdanjega košarkarja Sašo Dončića, sicer očeta člana zlate slovenske košarkarske reprezentance Luke Dončića. Njihova najmlajša kandidatka je sicer rojena leta 1988.

Sa. J.