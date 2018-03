DeSUS obljublja popravo krivic upokojencem

Kandidatna lista stranke že sestavljena

1. marec 2018 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavno vodilo stranke DeSUS v kampanji pred državnozborskimi volitvami bo poprava krivic upokojencem, zlasti glede neusklajevanja pokojnin, je napovedal prvak stranke Karl Erjavec.



Vodstvo stranke je pred sejama izvršnega odbora in sveta stranke obravnavalo nekatere teme v povezavi z junijskimi parlamentarnimi volitvami. Med drugim so obravnavali predlog imenovanja volilnega štaba, okvirni finančni načrt in nekatera programska izhodišča.

Glavno vodilo DeSUS-a bo po besedah predsednika stranke Karla Erjavca poprava krivic upokojencem, zlasti zaradi neusklajevanja pokojnin v času gospodarske krize. Finančne posledice predloga zakona, ki so ga vložili v povezavi s tem in ki naj bi v štirih letih povrnil zaostanek zaradi zamrznjenih pokojnin, bi bile 334 milijonov evrov, torej letno nekaj manj kot 90 milijonov evrov.

Prav tako bodo v DeSUS-u vztrajali pri ustanovitvi demografskega sklada. Ne v koaliciji in ne v opoziciji očitno ni prave volje za podporo rešitvam, ki so jih predlagali, je še ocenil Erjavec in napovedal, da bodo to tudi teme, ki jih bodo poudarili v okviru volilne kampanje.

Kandidati DeSUS-a izbrani

DeSUS ima sicer že evidentirane kandidate za državnozborske volitve. Nastopali bodo v vseh 88 volilnih okrajih, večjih težav pri izbiri kandidatov pa niso imeli, je pojasnil. Kje bo kandidiral Erjavec, se še ni odločil. "Kandidirati moram tam, kjer bom največ prispeval k volilnemu rezultatu stranke DeSUS," je povedal.

Ob tem je pozdravil to, da so upokojenci 28. februarja ob uskladitvi dobili nekaj višje pokojnine. Pokojnine se bodo sicer po njegovih besedah na podlagi določbe koalicijske pogodbe znova uskladile aprila, in sicer za 1,1 odstotka.

Erjavec je komentiral tudi Cerarjev poziv k podpisu zaveze proti sovražnemu govoru. Kot je dejal, v DeSUS-u niso nikoli uporabljali sovražnega govora. "Mi smo stranka modrih starejših gospodov in gospa, vedno smo zelo uglajeni. Ta poziv gotovo ne velja za stranko DeSUS," je poudaril prvak DeSUS-a.

G. K.