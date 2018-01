DeSUS v zakonodajni postopek vložil predlog zakona o demografskem skladu

Koalicijska usklajevanja so bila neuspešna

30. januar 2018 ob 22:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanska skupina DeSUS je danes v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o demografskem skladu, potem ko se je usklajevanje o koalicijskem zakonu v ponedeljek končalo neuspešno. A zakon je po besedah predsednika DeSUS-a Karla Erjavca nujen, da bi bila sredstva za pokojnine zagotovljena tudi današnji srednji in mlajši generaciji.

Ustanovitev demografskega sklada, ki je med zavezami iz koalicijske pogodbe, je bila med pogoji, da DeSUS vstopi v koalicijo, je dejal predsednik DeSUS-a in zunanji minister Erjavec. Državno premoženje je treba po njegovih besedah nameniti za rešitev demografskih težav. "Tako bi lahko dolgoročno zagotovili pokojnine za kasnejše generacije upokojencev."

V DeSUS-u želijo neodvisen in samostojen demografski sklad, medtem ko bi bil sklad po predlogu ministrstva za finance "prazna škatla", je dejal Erjavec. Po predlogu ministrstva bi se namreč ohranil koncept upravljanja kapitalskih naložb države. Slovenski državni holding (SDH) bi še naprej upravljal z vsemi naložbami, v katerih ima delež tudi demografski sklad. Ta pa bi samostojno upravljal z naložbami v družbah, v katerih ni naložb države ali SDH-ja.

Sklad bi samostojno upravljal naložbe

Predlog DeSUS-a, ki ga podpirajo tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije in Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, predvideva, da se demografski sklad kot novi upravljavec državnih naložb s posebnim mandatom umešča v veljavni sistem upravljanja kapitalskih naložb države. SDH pa bi ohranil vlogo centralnega upravljavca državnega premoženja, katerega namen ni zagotavljanje dodatne pokojninske varnosti.

Ključne kapitalske naložbe bi uvrstili med strateške naložbe sklada, ki bi ostale v njegovem dolgoročnem lastništvu. Sklad bi z njimi upravljal samostojno in neodvisno. Med 13 strateškimi naložbami sklada predlog omenja denimo Telekom Slovenije in Krko, med devetimi ostalimi strateškimi in pomembnimi kapitalskimi naložbami pa med drugim Terme Olimia. Po zaključenem postopku privatizacije naj bi na sklad prenesli tudi 25-odstotni delež NLB-ja.

KD bi se morala preoblikovati že 2015

Koalicijski vrh je v ponedeljek ugotovil, da so konceptualne razlike med koalicijskimi strankami prevelike, da bi nadaljevali z usklajevanjem predloga o demografskem skladu na vladni ravni. Pogajanja glede tega so zato končali. Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je opozorila, da mora biti zakon po njihovem mnenju zasnovan tako, da se v demografskem skladu prepoznajo vse družbene skupine, ne le upokojenci. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa je dejal, da upa na politično modrost v prihodnji vladi.

Kapitalska družba bi se morala glede na zakon o SDH preoblikovati v sklad že do konca leta 2015. Sklad naj bi pomenil vir za dodatna sredstva za pokojninsko blagajno, ko bo razmerje med zavarovanci in upokojenci najmanj ugodno.

L. L.