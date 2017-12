DeSUS želi letno usklajevanje pokojnin vse do leta 2022

Usklajevanja bi državo stala milijardo evrov

6. december 2017 ob 13:29,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V DeSUS-u so pripravili novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z njo bi se pokojnine izredno usklajevale še v letih 2019-2022. Finančni učinek novele je približno milijarda evrov.

Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je povedal, da želijo z novelo nadomestiti tisto, kar so upokojenci izgubili v času gospodarske krize. To želijo delno doseči z izrednim usklajevanjem pokojnin v letu 2018 za 1,1 odstotka, kar je v proračunu že dogovorjeno. S pripravljeno novelo pa predlagajo, da bi se pokojnine poleg rednega usklajevanja v letih 2019, 2020 in 2021 izredno usklajevale za po dva odstotka, v letu 2022 pa za en odstotek, je pojasnil Jurša.

Zaradi varčevalnih ukrepov so upokojenci po njegovih besedah prevzeli izjemno veliko breme, zdaj ko je gospodarska rast vedno večja in se bo po napovedih analitikov tudi nadaljevala, pa je treba "razmišljati o tem, da upokojencem povrnemo, kar so v preteklosti izgubili". "Zavedati se moramo, da pokojnine niso socialni transferji, ampak pridobljena pravica," je poudaril Jurša. Ob tem je navedel, da je povprečna mesečna starostna pokojnina 612,64 evra, prag revščine, pod katerim je med 280.000 osebami tudi 83.000 upokojencev, pa je 617 evrov.

Predlog novele bodo poslali v sopodpis vsem poslanskim skupinam, vložili pa ga bodo v četrtek. Na vprašanje, zakaj novelo vlagajo sami, je Jurša odgovoril, da bodo predlog lahko podpisale tudi druge poslanske skupine. Pri podpori računajo predvsem na koalicijske partnerje, je dejal in zanikal, da bi v koaliciji obstajala trenja. Dodal pa je, da se je treba zavedati, da se bo pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto kampanja začela zelo hitro.

Za predvidene ukrepe v noveli bi bilo treba leta 2019 zagotoviti 95,6 milijona evrov, leta 2020 199 milijonov evrov, leta 2021 310,6 milijona evrov, leta 2022 pa okoli 375,5 milijona evrov, je navedla poslanka.

G. C.