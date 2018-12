Volilni molk je treba spoštovati do 19. ure v nedeljo. Foto: BoBo Dodaj v

Devet obvestil domnevnih kršitev volilnega molka do 16.30

Volilni molk pred drugim krogom županskih volitev

1. december 2018 ob 09:36,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev se je ob polnoči uradno zaključila volilna kampanja. Začel je veljati volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla vsa volišča v 56 občinah, kjer bo potekal drugi krog lokalnih volitev.

Volilna kampanja se mora namreč v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji zaključiti najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali list.

Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) deluje dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Podatke o domnevnih kršitvah v nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure, lahko državljani sporočajo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki bodo prijave sprejemali v soboto od 19. ure do nedelje do 7. ure.

Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Devet obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Dežurna služba MNZ je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev začel opolnoči, do 16.30 prejela skupaj devet obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za sedem obvestil so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, dve zadevi pa inšpektorat obravnava. Ena je povezana z objavami na družbenih omrežjih, druga pa z oglaševanjem z avtomobili, je povedal Matija Remec z inšpektorata za notranje zadeve.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.

