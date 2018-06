Deželan: Neopredeljeni lahko v nedeljo pripravijo presenečenje

Zadnji dan predvolilne kampanje, ob polnoči sledi volilni molk

1. junij 2018 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Petek je zadnji dan, ko lahko politične stranke še poskusijo prepričati volivke in volivce, da v nedeljo odidejo na volitve in oddajo svoj glas prav njim. Opolnoči se bo namreč začel volilni molk.

In kaj smo lahko videli v tokratni volilni kampanji pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki se je začela že 4. maja? Nič takšnega, česar ne bi videli že doslej, odgovarjajo poznavalci političnega dogajanja. Tudi veliko neopredeljenih še dva dneva pred volitvami jih ne preseneča, je za radio Slovenija poročala Nataša Mulec.

SDS v nedeljsko tekmo, kot kažejo različne ankete, vstopa kot favorit parlamentarnih volitev, na drugem mestu se položaj nekoliko maje Listi Marjana Šarca, ki ji sledi SD. Poslanke in poslance v državnem zboru si obetajo še v SMC-ju, Novi Sloveniji, Levici in DeSUS-u. A ne glede na povedano, so v nedeljo presenečenja mogoča zaradi velikega odstotka neopredeljenih volivk in volivcev. Vse je še odprto, kdo bo prepričal neopredeljeno množico?

Ti lahko, če bodo seveda sploh odšli na volišče, poskrbijo za preobrate, je prepričan poznavalec političnega dogajanja Tomaž Deželan, ki razlog za veliko neopredeljenih vidi v nestabilnosti političnega prostora. "Nestabilnost botruje tudi temu, da je relativno težko kar koli napovedovati," je dejal.

Taktični glasovi proti Janši

Politične stranke leve sredine po besedah Deželana spet stavijo na glasove volivcev, ki so proti Janezu Janši. Tokrat se utegnejo glasovi tako imenovanih taktičnih volivcev najverjetneje razdeliti med tri stranke. "Volivci bodo soočeni z izbiro med Šarcem, SD-jem in SMC-jem," je tri stranke, ki bodo pobrale glavnino glasov "proti Janši" naštel Deželan.

Predsedniki strank leve sredine prav tako poudarjajo, da se v vladi z Janšo ne vidijo. To se utegne po volitvah tudi spremeniti, pravi Deželan in pojasnjuje, kaj je pri tem ključno. "Koliko glasov bo dobil Janez Janša in če bo NSi relevanten faktor, potem se zna zgoditi, da lahko nekatere druge stranke začnejo na novo razmišljati o svoji vlogi v novem sklicu," je pojasnil, kaj je ključno, da si leve stranke premislijo glede sodelovanja s SDS-om.

Potem, ko bodo v nedeljo svoje povedali volivke in volivci, se bo šele zares začelo. Tudi ali predvsem obdobje prelomljenih obljub.

Anketa: Vodi SDS pred Šarčevimi

Po zadnji anketi Inštituta Mediana, ki so jo za časopis Delo izvedli med 25. in 30. majem na vzorcu 1006 anketiranih, se zmaga obeta stranki SDS, druga bi bila Lista Marjana Šarca, tretja pa Levica.

SDS bi tako dobila 16,3 odstotka, sledi LMŠ z 7,6 odstotka, tretja bi bila Levica z 6,8, nato SD z 5,5, SMC z 4,8, DeSUS in NSi s po 4,7, SNS z 3,9, Stranka Alenke Bratušek z 2,7 in SLS z 2,1 odstotki.

Če pa upoštevamo samo glasove tistih, ki se nameravajo udeležiti volitev, bo na nedeljskih volitvah močno zmagala SDS, ki bi jo volilo 22,9 odstotka vprašanih, LMŠ na drugem mestu naj bi volilo 8,2 odstotka vprašanih.

SDS bi tako dobila 22,9 odstotka, LMŠ 8,2, SMC 6,8, SD 6,7, Levica 6,6, NSi 6, DeSuS 5,1, Stranka Alenke Bratušek 3,9, SNS 3,9 in SLS 3,4 odstotka. Vse druge stranke skupaj bi dobile 7 odstotkov. Pokazalo pa se je tudi, da je neodločenih volivcev še vedno slaba petina (19,5 odstotka). Odstotek neopredeljenih se tako zmanjšuje, a je še vedno visok.

Zadnje javnomnenjske ankete

Zadnji dan volilne kampanje se bodo po vsej državi predstavljali kandidati političnih strank in se družili z volivci ter jih poskušali še zadnjič v čim večjem številu prepričati, naj se odpravijo na volišča in obkrožijo prav njih. Objavljene bodo tudi še zadnje javnomnenjske raziskave oziroma volilne napovedi, ki bodo pokazale razpoloženje volivcev. Odvila pa se bodo tudi še zadnja soočenja.



Na osmih državnozborskih volitvah se bo za naklonjenost nekaj več kot 1,7 milijona volivcev potegovalo več kot 1600 kandidatov na 25 kandidatnih listah.

Ob polnoči volilni molk

Kampanja se bo uradno končala opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo med volilnim molkom delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah. Od polnoči dalje pa do 7. ure zjutraj ter od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure zjutraj lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan, torej v soboto in nedeljo, od 7. do 19. ure, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

G. K.