Dijaki bodo izvedeli, kakšen uspeh so dosegli na maturi

Na spomladanski rok splošne mature se je prijavilo 6.356 kandidatov

11. julij 2018 ob 07:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dijaki in drugi, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo dopoldne izvedeli, kakšen uspeh so dosegli na splošni in poklicni maturi 2018.

Na spomladanski rok splošne mature se je letos prijavilo 6.356 kandidatov iz 84 šol, na spomladanski rok poklicne mature pa 10.393 dijakov iz 145 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Tako na splošno kot tudi na poklicno maturo se je vpisalo skoraj 150 dijakov manj kot lani, kar postaja splošen trend zadnjih nekaj let.

Prijavljeni na spomladanski rok splošne mature so preizkuse začeli na začetku maja s pisanjem eseja iz materinščine. Konec maja so pisali izpit iz angleščine in drugi del izpita iz maternega jezika. Do sredine junija so potekali pisni izpiti iz preostalih predmetov, v drugi polovici junija pa ustni izpiti.

Prijavljeni na poklicno maturo so pisni izpit iz materinščine pisali 29. maja, iz tujih jezikov in matematike pa v prvi polovici junija. Sredi junija so pisali pisni izpit iz drugega predmeta in slovenščine kot drugega jezika. V drugi polovici junija pa so potekali ustni izpiti in izpit iz četrtega predmeta. Z uspehom so bili seznanjeni v petek.

G. C.