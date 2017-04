Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pretekli konec tedna je bilo za prestop južne meje treba čakati ure in ure. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dnevni red vrha koalicija: gneča na mejah, Mercator in zdravstvena reforma

Razprava v znamenju aktualnih dogodkov

11. april 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicijski vrh bo danes potekal v znamenju razprave glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, pričakovati pa je tudi pogovor o Mercatorju in težavah na meji.

Koalicija bo danes ponovno pretresala aktualne teme, v ospredju bodo po pričakovanjih uskajevanja glede dveh ključnih zdravstvenih zakonov. Pristojna ministrica Milojka Kolar Celarc je napovedala, da bo za ta teden pripravila spremembe novele zakona o zdravstveni dejavnosti.

Ko so pred tednom dni premlevali urejanje koncesij, so se po njenih besedah strinjali z definicijo, da so "zdravstvene storitve negospodarske storitve splošnega pomena". V DeSUS namreč vseskozi opozarjajo, da koncesij v zdravstvu ne morejo urejati na podlagi evropske direktive za gospodarske dejavnosti. Napovedano je bilo, da bo ministrstvo do tega tedna pripravilo tudi čistopis zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo vključeval pripombe iz javne razprave.

Kako bodo težave Agrokorja vplivale na Mercator?

Vrh koalicije bi utegnil nadaljevati tudi razpravo o potencialnih učinkih krize v Agrokorju na usodo Mercatorja, njegovih zaposlenih in pa slovenske dobaviteljske mreže. Kakšni bodo nadaljnji koraki v prestrukturiranju enega največjih poslovnih sistemov v regiji, sicer še ni znano, se je pa ta proces v ponedeljek začel s polno paro z imenovanjem izrednega pooblaščenca Anteja Ramljaka in pa s prvimi dogovori z bankami in dobavitelji.

V Sloveniji je sicer leta 2014 ob prodaji Mercatorja Agrokorju del politike in javnosti glasno nasprotoval takšni odločitvi, zato se neuradno že pojavljajo tudi zamisli o ponovnem slovenskem odkupu Mercatorja. Pri tem še ni jasno, kdo bi tak odkup sploh lahko izpeljal.

Pričakovati je še razpravo o drugih aktualnih temah, med drugim se utegnejo dotakniti pretočnosti mejnih prehodov po izvajanju sistematičnega nadzora potnikov v skladu z EU direktivo, ki je v petek in soboto povzročil večkilometrske kolone na prehodih.

