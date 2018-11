DNS je na takšno prakso podjetij opozarjal že pred začetkom letošnje volilne kampanje. Foto: BoBo Sorodne novice Šarec ne podpira oglaševanja v medijih, ki širijo sovražne vsebine Dodaj v

DNS pozdravlja Šarčev poziv in upa na spremembe

Že več let izpostavljajo porast sovražnega govora v medijski krajini

26. november 2018 ob 12:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo novinarjev Slovenije pozdravlja poziv predsednika vlade Marjana Šarca podjetjem, ki so delno ali večinsko v državni lasti, naj razmislijo, ali bodo še oglaševali v medijih, ki širijo sovražni govor. Na to so tudi sami že večkrat opozorili.

"Predsednik vlade je potrdil, na kar je društvo novinarjev o oglaševanju podjetij v državni lasti opozarjalo že v času predvolilne kampanje, pa Slovenski državni holding še ni ukrepal," so zapisali v DNS-ju.



Že več let izpostavljajo porast sovražnega govora v medijski krajini. "Priča smo naslovnicam in vsebinam, ki ne spodbujajo le nestrpnosti, ampak odkrito hujskajo proti posameznim skupinam ljudi: migrantom, istospolnim, ženskam ... in napadajo vse, ki se zavzemajo za človekove pravice. Načrtno ustvarjajo tudi klimo sovraštva do novinarjev in medijev," so prepričani. Pri tem po njihovem mnenju prednačijo mediji, ki so povezani z najmočnejšo parlamentarno stranko.



Gre za nedopustno praksov, ki jo država ne le omogoča s popolno pasivnostjo pri regulaciji področja medijev, ampak odkrito spodbuja prek podjetij v večinski ali pomembni lasti države, ki so najpomembnejši oglaševalci v teh medijih, so še dodali.

