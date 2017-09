Do 16. ure je glasovalo 14,3 odstotka volivcev

1,7 milijona volivcev odloča o zakonu o drugem tiru

24. september 2017 ob 07:00,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru do 16. ure udeležilo 245.065 volivk in volivcev oz. 14,3 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Dobrih 1,7 milijona volilnih upravičencev ima do 19. ure možnost, da na referendumu glasujejo o usodi drugega tira, ki ga želi država zgraditi med Divačo in Koprom. Kdo je bil v referendumski kampanji uspešnejši pri prepričevanju volivcev, bo jasno kmalu po zaprtju volišč.

Ob 7. uri se je v okviru referendumskega glasovanja odprlo 3.080 rednih volišč, 88 volišč OMNIA, na katerih lahko svoj glas oddajo volivci, ki so iz drugega volilnega okraja in so to svojo namero pravočasno prijavili, in 32 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini.

Volišča bodo odprta do 19. ure, volivci pa morajo s seboj prinesti osebni dokument, vabilo ni nujno potrebno. Pred glasovanjem se morajo podpisati v volilni imenik, nato pa prejmejo glasovnico. Referendumsko vprašanje na glasovnici se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 8. maja 2017?" Volivci svojo voljo izrazijo tako, da obkrožijo ZA ali PROTI.

Kdo je bil uspešnejši v referendumski kampanji, bo verjetno jasno kmalu po zaprtju volišč, ključna pa bo predvsem udeležba. Da bi pobudniki referenduma, ki zakonu nasprotujejo, uspeli, mora na volišča priti najmanj okoli 342 tisoč volilnih upravičencev, ki morajo glasovati proti. Če to merilo ne bo izpolnjeno, referendum ne bo uspel in izid ne bo pomemben, je za Radio Slovenija poročal Robert Škrjanc.

Kaj določa zakon?

Zakon ureja način izvedbe investicije, gradnjo in upravljanje drugega železniškega tira Divača-Koper, ne govori o ceni drugega tira, pač pa določa financiranje, odplačevanje in določa podjetje, ki bo imelo 45 let koncesijo za upravljanje in v katerega lahko kapitalske vložke v manjšem deležu kot Slovenija vplačajo tudi zaledne države. Poleg tega je četrtina sredstev načrtovana iz evropskih razpisov, tretjino pa bi predstavljala posojila Evropske investicijske banke in SID banke.

Volilni molk velja do zaprtja volišč

Vse do konca glasovanja ob 19. uri še vedno velja volilni molk, ko je prepovedano vsakršno prepričevanje ali nagovarjanje volivcev k takšnemu ali drugačnemu glasovanju. Na ministrstvu za notranje zadeve deluje dežurna služba, kamor lahko državljani sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka. Prijave je mogoče oddati na telefonsko številko 080 21 13.

T. K. B., G. C.