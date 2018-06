Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Volilni molk velja do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča. Foto: BoBo Dodaj v

Do nedelje do 19. ure velja volilni molk

Dve številki za sporočanje morebitnih kršitev

2. junij 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Opolnoči se je začel volilni molk pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bo trajal do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo med volilnim molkom delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah.

Od polnoči dalje pa do 7. ure zjutraj in od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure zjutraj lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00.

Čez dan, torej v soboto in nedeljo, od 7. do 19. ure, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

