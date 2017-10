Dobili bomo informativni izračun socialnih pravic in več upravičencev do otroškega dodatka

Do otroškega dodatka znova upravičeni ljudje v sedmem in osmem dohodkovnem razredu.

5. oktober 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sprejet je predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta uvajaja informativni izračun, ki bo olajšal uveljavljanje socialnih pravic in predčasno odpravlja varčevalne ukrepe pri otroških dodatkih.

Ministrica za delo, družno, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila, da gre pri tem še za zakonodajno izvedbo zadnjega dela reorganizacije centrov za socialno delo, in sicer so v zakon vključili vse podlage, da bodo lahko izpeljali informativni izračun. Tako bodo prebivalci v oktobru prihodnjega leta prejeli informativni izračun enoletnih pravic, s čimer se bo razbremenilo tako državljane kot tudi centre za socialno delo.

Po ministričinih besedah bo tudi po uvedbi informativnega izračuna treba prvič oddati vlogo na center za socialno delo, nato pa bo upravičenec prejel na dom informativni izračun. Nato bo imel pravico do ugovora, ki pa ne bo zaustavila izvrševanja oz. izplačila pravic.

Sistem, ki bo omogočal informativni izračun socialnih pravic, je po besedah Kopač Mrakove že v fazi testiranja. Gre pa za zapleten sistem, ki naj bi bil sedemkrat bolj kompleksen, kot je sistem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Sistem naj bi zaživel septembra, pred uveljavitvijo pa bodo po zagotovilih Kopač Mrakove obveščali javnost o spremembah in postopkih, da bo čim manj nejasnosti.

Otroški dodatek "postaja skoraj univerzalna pravica"

S predlogom zakona zaradi ugodnih gospodarskih razmer predčasno odpravljajo tudi varčevalne ukrepe na področju otroških dodatkov. Tako bodo po besedah Kopač Mrakove do otroškega dodatka znova upravičeni ljudje v sedmem in osmem dohodkovnem razredu. Vloge za dodatek bodo lahko oddali že v decembru, medtem ko bodo prva izplačila februarja za januarski dodatek.

Po izračunih bo na novo upravičenih do otroškega dodatka 45.000 ljudi. Gre za 16,7 milijona evrov dodatnih sredstev na leto. Meja za pridobitev otroškega dodatka bo po novem pri 1019 evrov neto na družinskega člana, kar po besedah Kopač Mrakove pomeni, da "dodatek postaja skoraj univerzalna pravica".

Odpravljajo se neskladja pri s.p.-jih

S predlaganimi spremembami zakona se tudi odpravljajo neskladja z ustavo glede ugotavljanja dohodka za samostojne podjetnike. Po odločbi ustavnega sodišča je neustavna določba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po kateri se v primerih, ko je oseba dejavnost šele začela opravljati ali če je njen mesečni dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, kot mesečni dohodek iz dejavnosti upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače.

Predlog novele po ministričinih besedah predvideva, da bi bilo samo v prvem letu ustanovitve s.p.-ja možno upoštevanje fiktivnega prihodka, pri čemer pa je omogočeno, da bi to višino samostojni podjetnik izpodbijal z dokazili. Za naslednja leta pa se upošteva dohodek glede na veljavno odločbo Finančnega urada RS (Furs).

T. H.