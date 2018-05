Dobovškova Dobra država za "korupcijsko lustracijo"

Potem ko so strokovni odbori oblikovali program, jih zdaj po besedah Bojana Dobovška čaka drugi korak, da na lokalni ravni približajo ideje Dobre države vsem Slovenkam in Slovencem. V ospredje po njegovih besedah postavljajo boj proti korupciji in finančni kriminaliteti. Zavzemajo se za "korupcijsko lustracijo" za vse, ki so oškodovali Slovenijo. Zmanjšati želijo število ministrstev in proračun zastaviti tako, da bodo v državi vsi bolje živeli.

V stranki menijo, da je delitev na leve in desne cokla razvoja Slovenije, je sporazumu o t. i. levem bloku v izjavi ob robu volilne konvencije komentiral Dobovšek. Dodal je, da to izkoriščajo stare strukture, da ostajajo na oblasti in da se ne ukvarjajo s težavami, ki so v šolstvu, zdravstvu in na drugih področjih. Že v govoru pa bil Dobovšek kritičen tudi do negativnih neformalnih mrež, lobijev, ki "so nam ugrabili državo".

Poudaril je, da se je treba osrediniti na prihodnost, zagotoviti, da bo Slovenija v "prvi ligi EU-ja", in pomagati gospodarstvu, da bo učinkovitejše in mladim ne bo treba odhajati v tujino.

Videti dlje od Zagreba in Moskve

Aktualnega mednarodnega dogajanja se je dotaknil tudi generalni konzul v Trstu, nekdanji veleposlanik Slovenije v Italiji in na Hrvaškem, Vojko Volk v videoposnetku, ki so ga predvajali na konvenciji. Le kot EU smo lahko igralec na mednarodnem področju in zdržimo pritiske velesil, je dejal. Dodal je, da v Sloveniji potrebujemo zunanjo politiko, ki bo učinkovita in ki bo "predvsem videla dlje od Zagreba in Moskve" ter "segla onkraj bregov domačih zdrah in političnih zapletov".

Eden izmed kandidatov mlajše generacije Gašper Oswald, ki se za vstop v parlament poteguje na Koroškem, je poudaril, da imajo v stranki ideje in rešitve tudi za težave, ki zadevajo mlade. Za kandidaturo pa se je odločil, ker želi tudi sam prispevati svoj delež. Medtem ko si kandidatka v Ilirski Bistrici Tina Vidić želi, da bi bila regija, v kateri kandidira, dejavneje zastopana.

Zbrane je nagovoril tudi Gregor Ficko, kandidat v Mariboru. Kot je dejal, je več kot 15 let deloval v različnih državnih institucijah, v gospodarstvu, vodil najzahtevnejše projekte na področju prometne infrastrukture. V tako nizkem stanju, kot je zdaj Slovenija, pa po njegovem mnenju ni bila še nikoli. Zato je bila, kot je pojasnil, njegova odločitev, da se pridruži Dobri državi, zelo enostavna.

Med širše znanimi kandidati sta, denimo, še predsednik uprave Hranilnice Lon Jaka Vadnjal in glavni pogajalec Slovenije za podnebne spremembe Zoran Kus. Oba kandidirata v Ljubljani.