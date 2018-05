Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bojan Dobovšek je bil eden izmed ustanovnih članov interesne skupine, ki je pred volitvami leta 2014 prerasla v stranko SMC. Kasneje je zaradi odklonov stranke od začrtane poti v interesni skupini izstopil iz SMC-ja. Foto: BoBo/Borut Živulović Smo proti korupciji in neformalni ekonomiji, ustavili bomo finančne tokove, ki odtekajo v tujino. Bojan Dobovšek na ustanovnem kongresu Dobre države. Dodaj v

Dobra država: Institucije odpovedo, ko gre za korupcijo na najvišji ravni

Osnova programa je odprava korupcije v vrhovih oblasti

3. maj 2018 ob 23:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med strankami, ki bodo prvič poskušale prestopiti parlamentarni prag, je tudi stranka Dobra država, ki jo je ustanovil nekdanji poslanec SMC-ja Bojan Dobovšek. Stranka po njegovih besedah presega klasične politične delitve ter se zavzema za kakovost življenja ljudi.

Stranka Dobra država je bila na pobudo nekdanjega poslanca SMC-ja Bojana Dobovška ustanovljena novembra leta 2017. Profesor kriminologije in nekdanji član komisije za preprečevanje korupcije je svoj odhod v politiko pojasnil s splošnim nezadovoljstvom z vodenjem države, in bil je eden izmed ustanovnih članov interesne skupine, ki je pred volitvami leta 2014 prerasla v stranko SMC.

"Po zmagi na volitvah sem opozoril na odklon stranke od začrtane poti v interesni skupini in na netransparentno kadrovanje. Ker se ni nič spremenilo, sem pred lokalnimi volitvami izstopil iz stranke in nato ob potrjevanju spornih nadzornikov še iz poslanske skupine," je kasnejši odhod iz SMC-ja pojasnil Dobovšek, ki je nato delo v DZ-ju nadaljeval kot samostojni poslanec in je nato postal vodja skupine nepovezanih poslancev.

Odprava korupcije na najvišji ravni

Dobra država je na programski konferenci konec marca kot osnovo programa navedla odpravo korupcije na najvišji ravni. Institucije v državi po mnenju Dobovška delujejo in znajo pobrati davke ter odkrivati nepravilnosti na najnižji ravni, vendar odpovedo, ko gre za korupcijo na vrhu piramide.

V drugem programskem stebru Dobra država navaja zdrave finance. Ob tem napovedujejo uvedbo prepovedi opravljanja javne funkcije za tiste, ki so oškodovali družbeno premoženje.

V programu se zavzemajo tudi za zdravo okolje in za zdravo življenje človeka, pri čemer želijo poudariti združevanje starejše generacije, ki ima izkušnje, z energijo in zrelostjo srednje generacije ter vihravostjo mladih. Slovenija pa naj bi postala tudi varna država, temelječa na četrti industrijski revoluciji.

Med programskimi točkami je tudi uvedba enotne stopnje DDV-ja, ki naj bi pocenila in poenostavila postopke pobiranja davka. Na področju infrastrukture navajajo vzpostavitev obalne straže in uvedbo avtocestne policije, na področju pravosodja pa med drugim uvedbo karierne odgovornosti tožilcev za izid kazenskega postopka. Obljubljajo tudi zmanjšanje števila ministrstev na manj kot deset.

