Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Zadnji julijski konec tedna je eden izmed prometno bolj obremenjenih. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dolge kolone na meji z Avstrijo in Hrvaško

Gneči ni mogoče ubežati niti na Primorskem

29. julij 2017 ob 07:43,

zadnji poseg: 29. julij 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Kot je bilo pričakovati, je bil že zjutraj in dopoldne gost promet z zastoji na mejnih prehodih s Hrvaško. Najdaljša čakalna doba je na MP Dragonja in MP Sečovlje, dve uri v obe smeri.

Na avstrijski strani je pred predorom Karavanke proti Sloveniji 7 kilometrov dolg zastoj. Iz Slovenije proti Avstriji je kolona dolga 7 kilometrov.

Pristojni na prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in z zvrhano mero strpnosti. Zaradi obnovitvenih del na cestah, začetka počitnic v nemških deželah Bavarska in Baden - Württemberg ter bližajočih se kolektivnih počitnic v Italiji je ta konec tedna eden izmed prometno bolj obremenjenih.

Voznikom priporočajo, naj se, če se le da, izognejo Gruškovju. Namesto najbolj obremenjenih mejnih prehodov uporabite nekatere druge: Zavrč, Središče ob Dravi in druge manjše prehode.



V Italiji je povečan promet proti Hrvaški že pred znamenitim ferragostom. Na vseh večjih mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško na Primorskem pričakujejo tudi daljše čakalne dobe. Na manjših mejnih prehodih težko odpirajo dodatne steze in v velikem prometu so tam po navadi čakalne dobe celo daljše kot na večjih.



Promet je povečan tudi v nasprotni smeri, torej od Hrvaške proti Sloveniji, tradicionalno pa je zgoščen tudi ob nedeljah popoldne, ko so obremenjene predvsem ceste iz primorske in gorenjske smeri proti notranjosti države. Vozniki naj se zato na pot odpravijo zgodaj zjutraj, a tudi prezgodnja ura zaradi zaspanosti ni priporočljiva.

M. R.; Jure Čepin, Radio Slovenija