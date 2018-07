Dosežek: ITF postal specializirana agencija za humanitarne projekte EU-ja

Postopek pridobitve statusa MSSA je bil zahteven in dolgotrajen, saj je potekal več let. Pri dodelitvi statusa ITF-ju je bila Evropska komisija še posebno pozorna na finančno upravljanje in finančne rezultate, na obseg delovanja na področju humanitarnega čiščenja min in krepitve človekove varnosti ter na dejstvo, da ITF prihaja iz Slovenije, države članice s poudarjeno in aktivno humanitarno dejavnostjo.