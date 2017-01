Poudarki Aktualnemu generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju v začetku maja poteče mandat. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Drago Šketa v svojem programu poudarja pregon gospodarskega kriminala kot prioriteto vseh prioritet. Foto: BoBo Sorodne novice Kandidata za generalnega državnega tožilca opravila pogovor z državnotožilskim svetom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drago Šketa v tekmi za Fišerjevega naslednika prejel še naklonjenost vlade

Vlado je prepričal bolj konkreten program od njegovega protikandidata

12. januar 2017 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vlada je pri izboru novega generalnega državnega tožilca dala prednost Dragu Šketi pred njegovim protikandidatom Robertom Renierjem. Vlada bo svoje mnenje posredovala državnotožilskemu svetu, ki bo državnemu zboru predlagal kandidata za to funkcijo.

Šketa je vlado prepričal zaradi izkušenj z vodenjem drugega največjega okrožnega državnega tožilstva in, po mnenju vlade, bolj celovitega in konkretnega strateškega programa na področju kazenskega pregona. Obenem so na vladi ocenili, da ima Šketa bolj ambiciozen program kratkoročnih in dolgoročnih sprememb pri vodenju državnega tožilstva.

Postopek imenovanja novega generalnega državnega tožilca sicer vodi državnotožilski svet, ki pa je za dokončno odločitev o tem, koga bo DZ predlagal v imenovanje, moral počakati še mnenje vlade. Slednjega je za današnjo sejo vlade pripravil pravosodni minister Goran Klemenčič, ki se je tudi sestal z obema kandidatoma. Kandidata sta se predstavila tudi državnotožilskemu svetu, ki pa še ni sporočil, kateremu daje prednost, saj bo to razvidno iz predloga poslanega v državni zbor.

Šketa: Prioriteta je gospodarski kriminal

Šketa, ki ga je danes podprla vlada, sicer vodi mariborsko okrožno tožilstvo. Kot "prioriteto vseh prioritet" poudarja pregon gospodarskega kriminala. Da bi lahko pregon slednjega potekal čim bolj učinkovito, se bo zavzemal za primerno izobraževanje tožilcev in njihovo specializacijo. Zavzema si tudi za prevetritev kataloga kaznivih dejanj, ki jih obravnava Specializirano državno tožilstvo.

Njegov protikandidat za omenjeno funkcijo je vodja okrožnega tožilstva v Krškem Robert Renier. Aktualnemu generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju v začetku maja poteče mandat.

L. L.