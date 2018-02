Drugi dan stavkovnega vala: zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu

Po policistih na vrsti zdravstveni delavci

13. februar 2018 ob 07:36,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Med osmo in deseto uro zjutraj bo stavkalo medicinsko in negovalno osebje v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih za starejše, centrih za socialno delo, varstveno delovnih centrih, na nacionalnem inštitutu za javno zdravje in laboratoriju za okolje in hrano.

"Med opozorilno stavko bodo za dve uri delo prekinili vsi zaposleni v zdravstvu in sociali z izjemo zdravnikov, torej ne le medicinske sestre, babice in bolničarji, tudi laboratorijski tehniki, socialni in strokovni delavci, kuharji, perice, strežnice in drugi." poroča Snežana Ilijaš za Radio Slovenija.

V okviru stavke bodo v kliničnem centru v Ljubljani in v drugih bolnišnicah po Sloveniji pripravili shode zaposlenih, kjer bodo predstavili svoje zahteve, naslovljene na vlado. Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki stavkata skupaj, zahtevata dvig plač, odpravo plačnih anomalij in vrnitev osmih odstotkov, odvzetih v času krize, poroča STA.

Zaposleni v zdravstvenem in socialnem varstvu zahtevajo še uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na praznik, v nedeljo in ponoči ter ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje. Zahtevajo pa tudi pravico do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

Ker so zaposleni v zdravstveni negi in socialnem varstvu razpršeni po različnih sindikatih, ni povsem jasno, koliko od skupno 40.000 pripadnikov resorja je vključenih v sindikate, ki v današnji stavki ne sodelujejo. Ne glede na pripadnost sindikatom bo velika večina zdravstvenega osebja opravljala svoje zakonske dolžnosti in torej poskrbela za otroke, starejše, nosečnice, vse nujne primere itd.

V sindikatih so ob tem poudarili, da si ne želijo s stavko prizadeti bolnikov in oskrbovancev, za katere skrbijo pri svojem delu, saj je njihova stavka uperjena proti vladi. Če jih vlada ne bo jemala resno, pa napovedujejo zaostrovanje stavkovnih dejavnosti.

La. Da.