Drugi krog predsedniških volitev: začenja se predčasno glasovanje

Volite lahko v kraju stalnega prebivališča

7. november 2017 ob 07:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred nedeljskim drugim krogom predsedniških volitev se začenja predčasno glasovanje. Na sedežnih volilnih komisij v domačem kraju je predčasno mogoče voliti od torka do četrtka. Potrebujete osebni dokument.

Volivci lahko na predčasnem glasovanju glasujejo le na tisti upravni enoti, na območju katere imajo stalno prebivališče, sicer pa je glasovanje povsem enako kot na dan volitev. S seboj morajo prinesti osebni dokument in se podpisati v volilni imenik.

Volišča za predčasno glasovanje bodo odprta do četrtka med 7. in 19. uro na sedežih okrajnih volilnih komisij, torej na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav. Predčasne volitve bodo potekale tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

V sredo pa se bo iztekel rok, do katerega je potrebno oddati vlogo za nekatere posebne oblike glasovanja: na voliščih zunaj kraja stalnega prebivališča, glasovanje na domu ter na volišču, dostopnem za invalide.

Predsedniška kandidata, ki sta se uvrstila v drugi krog, bosta na glasovnicah pod številkama:

1 Borut Pahor

2 Marjan Šarec

Pahor je v prvem krogu volitev 22. oktobra prepričal 47,21 odstotka volivcev, Šarec pa 24,76 odstotka. Na volišča je prišlo 44,24 odstotka volilnih upravičencev.

A. S.