Drugi tir - MORS zažugal vojakom, ti končali referendumske dejavnosti

MORS zagrozil z odvzemom denarja za sindikat

26. maj 2017 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikat vojakov Slovenije je po opozorilu obrambnega ministrstva ustavil vse dejavnosti v podporo referendumu o drugem tiru, je povedal predsednik sindikata Gvido Novak.

V dopisu je ministrstvo sindikat pozvalo k takojšnjemu prenehanju vseh dejavnosti v podporo referendumu, drugače bodo ponovno preučili pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata, saj ocenjujejo, "materialna in siceršnja podpora sindikatu s takšnim načinom in vsebino delovanja, kot ga izvaja Sindikat vojakov Slovenije v okviru podpore referendumu o drugem tiru, ni umestna".

Na ministrstvu namreč ocenjujejo, da je pozivanje pripadnikov Slovenske vojske k pomoči pri zbiranju podpisov za referendum in izvajanju drugih s tem povezanih dejavnosti prekoračuje obseg delovanja sindikata. Dodali so, da za vojaški sindikat veljajo določene omejitve in da je bil Sindikat vojakov Slovenije v preteklosti že opozorjen, ker je prekoračil način še sprejemljivega delovanja.

Zaradi dopisa so se v sindikatu odločili ustaviti sodelovanje pri referendumskih dejavnostih, čeprav menijo, da imajo kot davkoplačevalci in volivci pravico do tega. Za dejavnosti so se odločili, so zapisali, ker so predtem izčrpali vse mogoče načine sindikalnega delovanja za odpravo največjih anomalij v Slovenski vojski.

Sicer sindikat v pogajanjih o plačnih anomalijah po besedah Novaka za vse zaposlene v Slovenski vojski zahteva tudi linearen dvig plač, in sicer za vse do 20. plačnega razreda za tri plačne razrede, do 40. plačnega razreda za dva, do 50. plačnega razreda pa za en plačni razred.

A. Č.