Društvo novinarjev Slovenije medijski inšpektorat poziva k ukrepanju ob naslovnici Demokracije

31. avgust 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Precej razburjenja v javnosti povzroča nedavna naslovnica tednika Demokracija, na kateri je zapisano "Z migranti v Slovenijo prihaja kultura posilstev", ta zapis pa pospremi tudi obdelana fotografija belopolte ženske, ki naj bi jo napadale temnopolte roke migrantov.

Namigovanje, da je vsak, ki je drugačne barve, že posiljevalec, je kaplja čez rob, so kritični v Društvu novinarjev Slovenija, to pa je že pozvalo medijski inšpektorat k ukrepanju. Z inšpektorata za medije so bili v odgovoru skopi, zgolj to, da so prijavo vzeli na znanje in da jo bodo obravnavali v najkrajšem možnem času. Da je vsako spodbujanje nasilja in nestrpnosti do migrantov v medijih vredno obsodbe, pa sporočajo iz Društva novinarjev Slovenije. "Takšna naslovnica ne pomeni le širjenja in spodbujanja strahu, ampak jo je treba preprosto poimenovati s pravim imenom, tj. rasizem," pravi Primož Cirman iz Društva novinarjev Slovenije

Vizualna konotacija te naslovnice, doda Cirman, pa je takšna, da ne dopušča nobenega dvoma. "Osebno mislim, da v jedru te naslovnice in sploh te politike niso migranti, ampak gre za vzbujanje strahu predvsem drugačnih. Danes so to migranti, jutri homoseksualci, spet tretjič priseljenci iz nekdanjih jugorepublik, potem ženske, skratka, vsi tisti, ki ne sodijo v neki okvir, stereotip pravega Slovenca, ki ga nekdo postavi."

Pozivi k ureditvi področja pregona sovražnega govora niso novost. Del javnosti je bil že v preteklosti kritičen do neodzivnosti pristojnih organov. Pri nas 297. člen kazenskega zakonika govori o preganjanju sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Da gre za kompleksno področje, je že pred meseci povedal generalni državni tožilec Drago Šketa.

Pojasnil je, da tožilstvo nima pooblastila za pregon vsake izrečene ali zapisane besede, ampak mora najprej presoditi vsebino po določenih merilih. Našteje jih nekaj: "Poklic osebe, njen položaj, kdo piše, namen osebe, ki govori ali piše, vpliv in doseg izrečenega, položaj, narava in ogroženost skupin, ki so bile tarča ter teža in sorazmernost pregona in sankcij glede na vsebino."

Za ugotavljanje prekrškov je pristojna policija, ki pa je v podobnih primerih ukrepala zelo redko.

V uradu varuha človekovih pravic so v odzivu na poročanja glede muslimanov zapisali, da nasprotujejo ponižujočemu obravnavanju katere koli veroizpovedi, zlonamernemu obravnavanju pripadnikov s predsodki, stereotipi in vnaprejšnjim neutemeljenim obtoževanjem, hujskanjem in sovražnim odnosom. Pri tem so poleg primera "rjuharic" izpostavili tudi naslovnico Demokracije. V uradu opominjajo, da ustava prepoveduje spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

