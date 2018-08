Država Jelinčiču podarila knjige, za katere so davkoplačevalci odšteli več kot desettisočakov

Državni odvetniki prekinili izterjavo knjig, ki so last DZ-ja

6. avgust 2018 ob 07:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslanska skupina SNS-a oz. njen vodja Zmago Jelinčič je v mandatu 2008–2011 v DZ-ju nabavila za več kot 10.000 evrov knjig in jih ni vrnila. DZ je bil nato neuspešen s sodno izterjavo. Knjig pa DZ očitno ne namerava izterjati po vrnitvi SNS-a v poslanske klopi.

Poslancem DZ-ja so poleg številnih drugih "priboljškov" na voljo tudi sredstva za izobraževanje, ki se sicer zagotavljajo poslanskim skupinam, ne pa neposredno posameznim poslancem. Na podlagi tega lahko poslanske skupine nabavljajo najrazličnejše knjižno gradivo. Ta tradicija se je nadaljevala tudi v prejšnjem mandatu, kjer sta se novinki v DZ-ju, poslanski skupini Levice in SMC-ja, obsežno založili s knjižnimi deli.

Prav z nabavo knjižnega gradiva v DZ-ju pa je povezana ena izmed sodnih fars, ki so si jo privoščile pristojne državne institucije.

Strog nadzor nad poslanskim izobraževanjem

Na začetku tega desetletja so v DZ-ju ugotovili, da ravnanje s strokovno literaturo in drugimi izobraževalnimi pripomočki v preteklosti ni bilo primerno urejeno, zato so izvedli notranjo revizijo in poostrili režim nabave in izposojanja knjig.

Članica ali član poslanske skupine ima sicer gradivo lahko v dolgoročni izposoji, zanj odgovarja, v knjižnico pa ga vrne najpozneje ob koncu vsakega mandatnega obdobja oziroma prej, če ga ne potrebuje več.

Obsežen nakup knjig

Poslanci SNS-a, stranke, ki je začasno izpadla iz DZ-ja, so v mandatu od 2008 do 2011 nabavili za 10.150,73 evra knjig, med drugim knjigo skic za Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske, ki je izšla leta 1720, ali pa so za 1.000 evrov denimo kupili zbirko publikacij nemške vojske iz druge svetovne vojne.

Poslanci SNS-a po odhodu iz parlamenta knjig niso vrnili DZ-ju, čeprav bi jih morali, zato so se v DZ-ju odločili, da bodo knjige izterjali prek pravnomočne sodne izvršbe. Tedanji predsednik DZ-ja Gregor Virant je po poročanju STA-ja dejal, da je šlo za očitno nenamensko porabo in da naj bo izvršba jasno sporočilo vsem nekdanjim in zdajšnjim poslancem, da se nihče v parlamentu ne bo "delal norca" iz davkoplačevalcev in njihovega denarja.

DZ je predsednika SNS-a Zmaga Jelinčiča, ki je naročil nakup knjig, najprej pozval, naj vrne knjige, nato pa so mu marca 2012 izdali račun. Ker ga ni plačal, je DZ prek državnega pravobranilstva sprožil izvršbo.

Neuspela izvršba

Ljubljansko okrajno sodišče je, tako STA, na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršilnem postopku junija 2012 Jelinčiču s transakcijskega računa zarubilo dobrih deset tisočakov. Pozneje pa je višje sodišče ugodilo njegovemu predlogu za razveljavitev sklepa o izvršbi. Nekaj več kot 10.000 evrov so mu po mnenju sodišča zarubili nezakonito, zato mu jih je država vrnila.

Jelinčič je marca lani tudi vložil nasprotno tožbo, s katero je terjal plačilo 2.325 evrov obresti od zarubljenih sredstev, vendar je nato aprila 2017 nasprotno tožbo umaknil, potem ko mu je država vrnila deset tisočakov. Postopek v tej tožbi je bil nato zaustavljen.

Spor glede vračila oz. plačila za knjige se je nato, potem ko ga je vrnilo višje sodišče, znova nadaljeval na okrajnem sodišču. To je, kot so poročali mediji, odločilo, da je bil tožbeni zahtevek države vložen na napačni podlagi in proti napačni stranki.

Strokovna literatura je bila po odločbi sodišča kupljena s sredstvi DZ-ja in brezplačno izročena Jelinčiču kot vodji poslanske skupine. Vendar so DZ in državni pravobranilci naredili napako, ko so plačilo za knjige zahtevali le od Jelinčiča. Za izpolnitev pogodbe bi plačilo za knjige morali zahtevati od poslanske skupine SNS-a.



Državno odvetništvo plačalo še sodne stroške

Državni odvetniki, državno pravobranilstvo se je konec lanskega novembra prelevilo v državno odvetništvo, pa očitno niso imeli več volje za pritožbe in nadaljevanje postopka zaradi nevrnjenih knjig. Kot so pojasnili za MMC na državnem odvetništvu, se na sodbo okrajnega sodišča niso pritožili. Zmagu Jelinčiču je država poleg vrnjenih zarubljenih sredstev izplačala še 1.419,76 evra za stroške postopka. "V omenjeni zadevi Državno odvetništvo RS nima odprtih sodnih sporov," so pojasnili.

Poslanci SNS-a niso nasledniki poslancev SNS-a

Na letošnjih predčasnih državnozborskih volitvah se je SNS znova prebil v DZ. Vendar spora glede knjig v DZ-ju ne nameravajo nadaljevati oz. izterjati vračila nikoli vrnjenih knjig, čeprav so bile nabavljene za davkoplačevalski denar. V DZ-ju pravijo, da "poslanska skupina SNS-a, ki je bila ustanovljena ob letošnjem konstituiranju državnega zbora, ni naslednica poslanske skupine SNS-a, ki je delovala v državnem zboru v mandatu 2008–2011".

"Pravne možnosti državnega zbora izhajajo iz odločitve sodišča. V tem postopku je državni zbor zastopalo državno odvetništvo," so še skopo dodali. Državni odvetniki pa so v primeru Jelinčič, kot rečeno, dvignili roke in se predali.

Gregor Cerar