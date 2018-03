Država zaradi založenih oporok do zdaj izplačala 250 tisočakov odškodnin

Odprtih je še 11 zadev, pa tudi štiri tožbe

2. marec 2018 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Državno odvetništvo je zaradi afere z založenimi oporokami, ki je izbruhnila pred tremi leti, doslej izplačalo za skoraj 250 tisoč evrov odškodnin.

Minevajo tri leta, odkar so na Okrajnem sodišču v Novi Gorici odkrili prvo nerazglašeno oporoko. Po pregledu na vseh 44 okrajnih sodiščih so skupaj našli 945 primerov založenih oporok, v primeru katerih volje oporočiteljev po njihovi smrti niso bile izpolnjene. Oškodovance so takrat napotili na pravdanje.

Državno odvetništvo je doslej prejelo 32 odškodninskih zahtevkov. V večini primerov so bile sklenjene poravnave - v skupni vrednosti skoraj 250 tisoč evrov. Odprtih je še 11 zadev, odškodninski zahtevki se v teh zadevah gibljejo od skoraj 700 pa do 300 tisoč evrov.

Štiri tožbe so še odprte

Državno odvetništvo je prejelo tudi šest tožb. V eni zadevi je bila sklenjena poravnava - namesto zahtevanih 127 tisoč evrov se je država zavezala plačati 70 tisoč evrov odškodnine -, v eni zadevi pa je sodišče tožbeni zahtevek že pravnomočno zavrnilo. Štiri tožbe so še odprte.

Na vrhovnem sodišču zagotavljajo, da so sprejeli takšne ukrepe, da se kaj podobnega ne more več zgoditi. V centralni register oporok pri Notarski zbornici Slovenije pa je bilo po tej aferi dodatno vpisanih več kot 13.000 oporok.

Odgovarjal ne bo nihče

Kdo pa je odgovoren za izgubljene oporoke? Na vrhovnem sodišču so že lani pojasnili, da predsedniki sodišč v nobenem izmed primerov nerazglašenih oporok niso ugotovili elementov kaznivega dejanja, so pa v 110 zadevah ugotovili elemente osebne odgovornosti. "V teh primerih bi lahko bil sprožen ustrezen disciplinski postopek, vendar se je izkazalo, da tudi v omenjenih primerih predsedniki sodišč ne morejo ukrepati, bodisi zaradi zastaranja bodisi zato, ker odgovorna oseba ni več zaposlena na sodišču," so še navedli marca lani.

Tudi minister za pravosodje Goran Klemenčič je oktobra 2016 na odboru za pravosodje izrazil dvom, da bodo lahko sodišča za deset let nazaj prišla do osebe, ki je odgovorna, da oporoka ni bila vnesena v centralni register oporok.

T. K. B., Jolanda Lebar (Radio Slovenija)