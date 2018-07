Državljanske pobude: od odpravljanja diskriminacije v rudnikih do odišavljanja uradnikov in kajmaka

Odzivi vlade na pobude državljanov

6. julij 2018 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vladno in parlamentarno sprejemanje zakonov in predpisov se morda zdi precej togo, toda tudi oblastniki so pripravljeni prisluhniti državljanom in so med drugim tudi poskušali spremeniti pravilnike o pridelavi kajmaka ali prepovedati odišavljenje zaposlenih v javni upravi.

Novih zakonov, zakonskih novel ali sprememb predpisov ne predlagajo le vlada, poslanci DZ-ja oz. politične stranke. To lahko storijo tudi državljani, če jim uspe zbrati potrebnih 5.000 podpisov in, seveda najpomembneje, prepričati poslance oz. "zlobirati" pri njih, da potrdijo njihov zakonski predlog.

V času vlade Mira Cerarja je bilo s podpisi 5.000 volivk in volivcev vloženih v DZ kar nekaj zakonov, toda poslanci so bili naklonjeni le zakonu o minimalni plači. Podpise so zbrale sindikalne centrale, z zakonsko spremembo pa so želele odpraviti krivice oz. pomagati tistim zaposlenim, ki so prejemali minimalno plačo (takrat je znašala bruto 790,73 evra), delodajalci pa jim niso plačevali dodatkov za delo v nočnem času, v nedeljo, za praznike in dela proste dneve.

Manj naklonjeni so bili poslanci spremembi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, zakonu za vzpostavitev jasnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju ter zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, za katere so odločili, da niso primerni za nadaljnjo obravnavo.

Na začetku letošnjega leta, natančneje 6. januarja, je s pomočjo podpore 20 poslancev SMC-ja Piratska stranka vložila predlog zakona o konoplji, izdelkih iz konoplje in izdelkih z višjo vsebnostjo THC-ja, ki bi uredil legalizacijo in regulacijo konoplje. Toda kmalu nato je odstopil predsednik vlade Miro Cerar. Razprave o zakonu ni bilo oz. ga bo morda obravnavala zdajšnja poslanska zasedba. Zakon je namreč treba znova vložiti v obravnavo v DZ.

Državljanske pobude so včasih uslišane

Vložiti 5.000 podpisov v DZ in si potem obetati naklonjenost večine poslancev sicer ni edini način, kako predlagati zakon oz. spremeniti zakone in predpise. Novembra leta 2009 je vladni urad za komuniciranje (UKOM) vzpostavil spletno stran predlagam.vladi.si, kjer lahko sleherniki vladi predlagajo, kako odpraviti težave, s katerimi se vsakodnevno spopadajo prebivalci Slovenije.

V času vlade, ki trenutno opravlja tekoče posle, je bilo od 18. septembra 2014 v obravnavo predloženih več kot 2.600 predlogov. Nekaj manj kot 2.000 predlogov je prejelo zadostno število glasov in so bili poslani v obravnavo pristojnemu ministrstvu oziroma vladni službi in več kot 1.200 jih je prejelo odziv pristojnih ministrstev. Vendar je, odkar obstaja omenjena spletna stran, pozitiven odziv prejelo 32 predlogov, od tega 22 v času, ko je slovensko vlado vodil Miro Cerar.

Kaj so predlagali državljani in kako so bili predlogi obravnavani?

Pozitiven odziv je prejel predlog za spremembo zakonodaje za primere istočasnega uveljavljanja Zoisove in državne štipendije. V primerih, ko je vlagatelj za dodelitev štipendije vložil prošnjo tako za Zoisovo kot za državno štipendijo, se lahko zdaj za nazaj odpove državni štipendiji, če je bil med izbranci za Zoisovo štipendijo.

Ukinjeni so bili tudi tehnični pogoji za oprostitev plačila letnih dajatev za vozila za prevoz invalidov, kjer so bila sprva oproščena le vozila, katerih prostornina motorja je bila manjša od dveh litrov.

Vlada pa je tudi strožje sankcionirala opijanje mladoletnikov. Za pravno osebo, ki mladoletnikom prodaja ali ponuja alkoholne pijače, so povečali spodnje meje glob za dvakrat. Zdaj znaša globa od 4.000 do 33.000 evrov. Dvakrat višje so tudi spodnje meje glob za odgovorne osebe in zdaj znašajo od 800 do 2.000 evrov.

Nova identifikacija na sodišču

Med zanimivejšimi državljanskimi pobudami, ki so bile realizirane v času vlade, ki se poslavlja, je tudi navedba identifikacije na sodišču. V preteklosti so sodniki priče uradno povpraševali po imenu očeta. Z novelo zakona o pravdnem postopku pa je treba priče vprašati le za ime in priimek, ime in priimek staršev ali starša, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno razmerje do strank.

Priča pa lahko namesto imena in priimka staršev ali starša, poklica, prebivališča, rojstnega kraja in starosti pove svojo enotno matično številko. Če je priča uradna oseba, lahko pove zgolj naslov in naziv državnega organa, iz katerega prihaja, ter naziv zaposlitve, če je vabljena kot priča zaradi svojega dela.

24-urna gradbena dela

Med predlogi vladi je bila udejanjena tudi možnost uveljavitve kolektivnih tožb in možnost gradbenih del vse dni v tednu. Pri teh je edina omejitev le hrup. Mejna vrednost hrupa ob sobotah po 16. uri ali ob nedeljah ali dela prostih dneh je "za obdobje dneva Leq,12h= 65 (dBA), za obdobje večera in noči pa Leq,4h= 60 (dBA) in Leq,8h = 55 (dBA)“.

Na drugi strani pa so bili sprejeti tudi nekateri ukrepi pred hrupom. Sprejeta je bila uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki vsebuje določilo, da se ob nedeljah in dela prostih dneh za območja, ki se "razvrščajo med mirna območja na prostem oziroma so namenjena pretežno stanovanjski poselitvi", mejne vrednosti ravni hrupa, določene za večer, oziroma "mejne vrednosti končne ravni hrupa za obdobje večera in noči uporabljajo tudi za obdobje dneva".

Parkirišča za nosečnice

Zeleno luč je dobil tudi predlog za uvedbo parkirnih mest za nosečnice in starše z otroki. S pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah je uveden parkirni znak za vozila, ki prevažajo otroke v otroških vozičkih.

Novo sestavo parlamenta pa čaka še razprava o delu žensk v rudnikih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ugotovilo, da temu ne nasprotuje, vendar je potrebno soglasje socialnih partnerjev. Vendar z njimi ni bilo doseženega soglasja o spremembah zakona o delovnih razmerjih, ki bi odpravilo tudi omenjeno diskriminacijo, za to bo skušala to diskriminacijo odpraviti nova sestava DZ-ja.

Parfumi in kajmak brez epiloga

Pristojni državni organi so preučili tudi predloga prepovedi uporabe dišav pri delu z ljudmi v javni upravi in ponovno uvedbo kajmaka v pravilnik o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov. "Stroka in pridelovalci kajmaka menijo, da se kajmak mora proizvajati po tradicionalnem postopku, industrija pa je na strani tega, da bi se kajmak lahko prideloval tudi z drugimi postopki," so ugotovili na ministrstvu za kmetijstvo. Osnutek novega pravilnika je v skladu s predpisanimi postopki strokovna služba ministrstva za kmetijstvo poslala v usklajevanje, kjer pa ni dobil podpore. Rešitev težave zdaj čaka na novo vlado.

Usoda predloga o prepovedi uporabe dišav pri delu z ljudmi v javni upravi pa je "težko izvedljiva in nesorazmerna". Ministrstvi za zdravje in za javno upravo sta razmišljali, da bi tistim, ki jih motijo dišave javnih uslužbencev, omogočili, da se pred opravkom v javnih institucijah predhodno dogovorijo za individualno obravnavo.

Urad za kemikalije je nato pregledal nekaj primerov dobrih praks na tem področju in možnost njihovega prenosa v sistem državne uprave. Vendar je pri vseh šlo za manjše projekte v okviru ene same ustanove, ne pa celotne javne uprave.

Gregor Cerar