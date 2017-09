Državni svet z vetom na zakon o kazenskem postopku

Prevladalo mnenje, da zakon preveč omejuje sodno preiskavo

26. september 2017 ob 20:22,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 21:09

Ljubljana,STA - MMC RTV SLO

Z 32 glasovi za in štirimi proti je državni svet izglasoval veto na novelo zakona o kazenskem postopku. Mnenje, da novela slabša položaj osumljencev in preveč omejuje sodno preiskavo, je prevladalo.

Odložilni veto je predlagala interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Kot je povedala državna svetnica Bojana Potočan, je bila novela zakona skozi parlamentarno proceduro sicer nekoliko izboljšana, še vedno pa vsebuje nekaj zanje zelo spornih rešitev.

Pri tem izpostavljajo nadomestitev sodne preiskave s policijsko-tožilskimi dejanji v predkazenskem postopku. "Gre za velike in nedomišljene spremembe, ki bodo povzročile velike težave in zastoje v postopku. Povzročile bodo tudi podaljšanje glavnih obravnav, zaradi česar se bodo kazenski postopki podražili," je dejala.

Glede spremenjenega načina zaslišanja osumljencev v predkazenskem postopku po besedah Potočanove izpostavljajo predvsem problematiko socialno šibkejših obdolžencev, ki si ne bodo mogli zagotoviti ustreznega zagovornika v kazenskih zadevah, kjer ni obvezna prisotnost zagovornika.

.

Brez veta na zakon o socialnem varstvu

Državni svet ni sprejel veta na novelo zakona o socialnem varstvu, ki ga je predlagalo deset državnih svetnikov. Za veto je glasovalo 14, proti pa 19 državnih svetnikov. Zakon bo tako lahko začel veljati. Zakon, ki administrativne in splošne službe 62 centrov za socialno delo združuje v 16 območnih centrov, je po besedah državnega svetnika in predstavnika podpisnikov pod veto Uroša Brežana sporen, ker bo prinesel centralizacijo, kar bo poslabšalo kakovost in dostopnost storitev.



.

Klemenčič: Sodna preiskava se ne ukinja

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je zanikal navedbe, da ukinjajo sodno preiskavo, res pa je, da se jo omejuje, je dejal. Slovenija je po njegovih besedah ena od še redkih držav, ki sploh še imajo sodno preiskavo.

Zanikal je navedbe o manjšanju pravic osumljencev v kazenskih postopkih. "Te se celo povečujejo," je dejal. Zakon po njegovih besedah vsebuje celo vrsto dobrih rešitev, ki pa zaradi veta ne bodo mogle biti uveljavljene.

"Strinjam se, da so določene izboljšave, ki jih prinaša zakon, potrebne, vendar ne na način, kot je ponujen in ki 'ruši enakost obrambe in tožbe'," je odgovorila Potočanova. Izrazila je obžalovanje, da državni svet nima možnosti četrte obravnave zakona, kar pomeni, da bi lahko dali veto zgolj na sporne člene zakona.

Neravnovesje med pregonom in obrambo

"Gre na neravnovesje med organi pregona in obrambo, kar vzbuja zaskrbljenost," je dejal državni svetnik Milan Lukić. Državni svetnik Igor Antauer pa je opozoril na previdnost, "ko hočemo nekaj spremeniti na hitro". "Pri tem lahko povzročimo škodo tistim, ki so najšibkejši," je dejal.

Državna svetnika Alojza Kovšco in Zorana Božiča je zmotila določba, ki omejuje pooblastilo posebnega oddelka tožilstva, da preiskuje policijo, zgolj na preiskavo nezakonitih dejanj, ki jih policisti storijo v službenem času. "Če slednje drži, potem je treba veto absolutno podpreti," je dejal Božič, a na koncu vseeno napovedal, da bo glasoval proti vetu.



Klemenčič je sicer navedeno ureditev potrdil, a dodal, da je usklajena s specializiranim oddelkom državnega tožilstva.

Državni svetnik Stojan Binder pa je dejal, da v Sloveniji na področju pravosodnih postopkov trenutno vlada kaos, saj so postopki počasni in neučinkoviti. "Nisem pa prepričan, da predlagana novela to izboljšuje," je dejal.

Po izglasovanem vetu bo moral DZ o noveli vnovič odločati, podpreti pa jo bo moralo najmanj 46 poslancev, kar bo težko doseči, saj jo je DZ v sredo sprejel z 32 glasovi za in 20 proti.

G. K.