Državni zbor o izvršbah malih dolžnikov in alternativnih zapornih kaznih

Nadaljevanje 38. redne februarske seje

13. februar 2018 ob 08:36,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na drugi dan redne seje v državnem zboru poslanci odločajo o noveli zakona o izvršbi in noveli zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Dolžnikom z nizkimi dolgovi se morda obeta omejitev pri izvršbi nepremičnine.

Ministrstvo za pravosodje je predlog novele zakona o izvršbi pripravilo zato, da bi preprečilo primere, ko sodišče proda nepremičnino lastnika s sorazmerno nizkim dolgom, lastnik pa v zaseženi nepremičnini živi. Novela bi zdaj sodiščem naložila, da morajo upoštevati načela sorazmernosti, vključiti v proces center za socialno delo, ki bi dolžniku lahko pomagal pri plačilu dolga, in dolžniku dati možnost, da se izvršba odloži, če obstaja možnost poplačila dolga. Kaže, da ima novela med poslanci široko podporo.

Novoustanovljena uprava za probacijo oziroma probacijsko službo pa naj bi, prav tako po predlogu ministrstva za pravosodje, prevzela pristojnosti nad izvrševanjem alternativnih kazni zapora, kot sta na primer hišni zapor ali delo v splošno korist. Novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij predvideva tudi določbe, ki omogočajo izvrševanje sankcij, ki jih izrečejo mednarodna sodišča, in ureja področje prostovoljstva in naloge pravosodnih policistov.

Poslanci obravnavajo še predlog novele zakona o cestah, predlog zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter predlog novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

La. Da.