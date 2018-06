Duhovnik in katehetinja med prvim obhajilom v Benečiji prepovedala molitev v slovenščini

Dogodek bi lahko umestili v mračna leta Benečije

6. junij 2018 ob 16:35

Špeter Slovenov - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Furlaniji - Julijski krajini glasno odmeva nedavna prepoved molitve v slovenščini v špetrski cerkvi.

Na dogodek, ki bi ga lahko umestili v mračna leta Benečije, za katera je večina upala, da so na smetišču zgodovine, so se odzvale cerkvene oblasti v Vidmu. Odgovore zahtevajo tudi špetrski župan, narodnostni svet slovenskih organizacij in senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc.

Hrvaščina, romunščina in španščina da, slovenščina ne

Domači župnik in učiteljica verouka sta odločila, da lahko prejemniki prvega obhajila iz drugih držav molitev preberejo v maternem jeziku, tako hrvaščini, romunščini in španščini. Prošnjo učenke iz šole, v kateri pouk poteka v italijanskem in slovenskem jeziku, pa sta zavrnila.

Monsignor Marino Qualizza je odločitev označil za nazadnjaško: "Če je dvojezično v šoli, mora biti tudi v cerkvi, ne razumemo, zakaj v cerkvi ne, zakaj ima takšno nazadnjaško stališče."

Župnik: Gre za spodrsljaj

Župnik Michele Zanon ostaja nedosegljiv. V verskem časopisu Dom je dogodek ocenil kot spodrsljaj, ki pa nedvomno ruši s težavo deseženo sožitje v tej skupnosti.

Župan Špetra Mariano Zufferli je povedal: "To me je presenetilo. Če je imel kdo kaj proti, bi moral takoj povedati in ne čakati zadnji trenutek, da se je zgodilo, kar se je."

Dvojezčina šola je z rekordnim vpisom otrok največja in tudi najbolj kakovostna v prostoru, slovenščina pa, tudi po njeni zaslugi, domači jezik. "Očitno se nekatere sile še vedno tako močne in vplivne, bodisi v političnih krogih, v tem primeru, žal, tudi v cerkvenih," se je na incident odzval predstavnik šole Davide Klodič.

Opravičila (še) ni

Beneškim rojakom je vera že od nekdaj vir življenja, poudarja monsignor Qualizza, ki že pet let vsako soboto v Špetru daruje dobro obiskano slovensko mašo. "Govoril sem tudi z našim generalnim vikarjem, ki je poklical župnika in mu rekel, da je popolnoma zgrešil," je še dodal monsignor Qualizza.

Opravičila in zaveze, da se kaj podobnega ne bo ponovilo, pa za zdaj ni.

Mirjam Muženič, Radio Slovenija; Sa. J.