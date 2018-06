Dušan Keber odstopil z mesta predsednika Rdečega križa Slovenije

Odstopila tudi podpredsednica Zvonka Ješelnik

26. junij 2018 ob 17:43,

zadnji poseg: 26. junij 2018 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dušan Keber je v odstopni izjavi zapisal, da v organizaciji ni čutil potrebne podpore, iz glavnega odbora Rdečega križa Slovenije (RKS) pa so sporočili, da njegov odstop obžalujejo.

Keberje v odstopni izjavi z mesta predsednika RKS-a zapisal, da ga ni bilo strah težav, ki so pred RKS-om: "Poznal sem jih ob prihodu in prišel sem z voljo, da jih pomagam razrešiti. To voljo imam še vedno, vendar ne čutim ustrezne podpore, ki bi jo nujno potreboval. Še več, v zadnjih mesecih sem doživel primere nezaupanja in celo podtikanj, ki so me prizadeli."

Keber je dejal, da ne gre za obup, temveč za sprejemanje dejstva, da RKS v večini ne vidi "ključnih notranjih problemov, ki ga ovirajo, da bi se uspešneje loteval zunanjih izzivov, ali pa pričakuje, da se bodo razrešili sami od sebe." Dodal je še: "Vem, da bom s svojo odločitvijo razočaral tiste, s katerimi sem delil poglede, in da si bom tudi z njihove strani zaslužil očitke, da sem prehitro obupal."

RKS odstop obžaluje

Z Rdečega križa Slovenije so sporočili, da so v letu 2017 izpeljali večino sprejetih ciljev in nalog: "Skupaj s 56 območnimi združenji in skoraj 900 krajevnimi organizacijami Rdečega križa, tisočerimi prostovoljci in zaposlenimi je RKS v letu 2017 opravil vse ključne naloge s področja javnih pooblastil in drugih humanitarnih programov, ki jih je sprejel v svoji Zavezi javnosti X. Na nedavnem Zboru članov RKS-a so predstavniki sprejeli vsa poročila in predlagani program dela v letu 2018. Ugotovili so, da se kažejo znaki porasta donatorskih sredstev in posledično širjenje programov Rdečega križa Slovenije."

Dodali so, da prav zaradi tega obžalujejo, da sta predsednik RKS-a Dušan Keber in podpredsednica RKS-a Zvonka Ješelnik podala odstopni izjavi. Da bi bilo delo nemoteno, so na seji že imenovali novo vodstvo. Zakonita zastopnika sta postala Irena Nečemer, podpredsednica RKS-a, in Alojz Kovačič, član Glavnega odbora RKS-a.

Novega predsednika ali predsednico v RKS-u pričakujejo predvidoma decembra po potrditvi na zboru članov RKS-a. Keber je sicer nastopil funkcijo predsednika RKS 24. junija 2016 in bi jo moral opravljati do leta 2019. RKS je novega predsednika izbral po tistem, ko je februarja istega leta s položaja odstopila Nataša Pirc Musar, ki je vodenje RKS prevzela konec junija 2015 po smrti predsednika RKS Franca Koširja decembra 2014.

La. Da.