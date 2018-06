Dušan Keber odstopil z mesta predsednika Rdečega križa Slovenije

Odstopila tudi podpredsednica Zvonka Ješelnik

26. junij 2018 ob 17:43,

zadnji poseg: 26. junij 2018 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z Rdečega križa so sporočili, da obžalujejo ponedeljkov odstop Dušana Kebra z mesta predsednika Rdečega križa Slovenije in današnji odstop Zvonke Ješelnik z mesta podpredsednice, njuna zakonita zastopnika sta postala Irena Nečemer, RKS, in Alojz Kovačič, član Glavnega odbora RKS-a.

Z Rdečega križa Slovenije so sporočili, da so v letu 2017 izpeljali večino sprejetih ciljev in nalog: "Skupaj s 56 območnimi združenji in skoraj 900 krajevnimi organizacijami Rdečega križa, tisočerimi prostovoljci in zaposlenimi je RKS v letu 2017 opravil vse ključne naloge s področja javnih pooblastil in drugih humanitarnih programov, ki jih je sprejel v svoji Zavezi javnosti X. Na nedavnem Zboru članov RKS-a so predstavniki sprejeli vsa poročila in predlagani program dela v letu 2018. Ugotovili so, da se kažejo znaki porasta donatorskih sredstev in posledično širjenje programov Rdečega križa Slovenije."

Dodali so, da prav zaradi tega obžalujejo, da sta predsednik RKS-a Dušan Keber in podpredsednica RKS-a Zvonka Ješelnik podala odstopni izjavi. Da bi bilo delo nemoteno, so na seji že imenovali novo vodstvo. Zakonita zastopnika sta postala Irena Nečemer, podpredsednica RKS-a, in Alojz Kovačič, član Glavnega odbora RKS-a.

Novega predsednika ali predsednice pa se v RKS nadejajo predvidoma decembra po potrditvi na zboru članov RKS.

La. Da.