Dve sekretarki ven, h Kolarjevi pa prihaja Keber

Ministrica že ima nova sekretarja

20. marec 2017 ob 15:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za zdravje zapuščata obe državni sekretarki, Nina Pirnat in Sandra Tušar, ki sta dobili novo službo drugje. Prihaja pa na ministrstvo Dušan Keber, ki bo svetoval ministrici.

Nina Pirnat bo z majem začela delati na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Sandra Tušar pa z aprilom v bolnišnici Izola.

Tušarjeva ministrstvo zapušča, ker želi delovno mesto bližje kraju bivanja, so povedali na ministrstvu za zdravje. Kot državna sekretarka je na ministrstvu za zdravje začela delati avgusta 2015, v tem času pa se je njena družina preselila na Obalo. Prej je Tušarjeva delala v jeseniški bolnišnici, izrazila pa je pripravljenost sodelovati z ministrstvom tudi v prihodnje na področju skrajševanja čakalnih dob in kakovosti.

Pirnatova, ki je državna sekretarka od začetka mandata ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, na ministrstvo pa je prišla v času ministrovanja Alenke Trop Skaza, je povedala, da odhaja z ministrstva iz osebnih razlogov. "Že lani sem razmišljala o odhodu, a je bila nato sprožena interpelacija ministrice in sem menila, da v takem trenutku ne morem oditi," je pojasnila.

Kolar Celarčeva je v izjavi medijem ob robu seje DZ-ja dejala, da ima kandidate za državne sekretarje, ki so že sprejeli ponudbo. Vlada bo o imenovanju odločala, ko "bo pravi čas za to", je pa zadovoljna z izbiro. Zakonodajne spremembe in zdravstvena reforma ter projekt skrajševanja čakalnih dob bodo kljub odhodu Pirnatove in Tušarjeve tekli nemoteno, je zagotovila. Ob tem je poudarila, da sekretarki odhajata iz osebnih razlogov.

MZ hvaležen za Kebrovo samoiniciativo

Prihaja pa na ministrstvo nekdanji minister za zdravje Keber, ki trenutno predseduje Rdečemu križu Slovenije. Kolar Celarčevi bo svetoval po pogodbi. "Ministrica me je pred tednom dni povabila, da sodelujem v zadnji fazi pri zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju," je za Delo povedal Keber.

Ministrica je v DZ-ju novinarjem dejala, da so hvaležni za "pomoč, ki jo je sam ponudil, in so jo tudi sprejeli". Dodala je, da potrebujejo strokovno pomoč pri usklajevanjih zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zasledujejo pa iste cilje, kot jih je že Keber v svojem mandatu. S Kebrom sicer še niso podpisali pogodbe o sodelovanju.

Ima pa ministrica še enega svetovalca, ki je pomagal pri pripravi zakona na področju pravic. Gre za Grego Strbana s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, je dejala ministrica.

Vlada ne bo mogla spreminjati košarice pravic

Kolar Celarčeva pa je kot neresnične označila nekatere navedbe glede rešitev v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Poudarila je, da vlada ne bo imela pristojnosti spreminjati košarice pravic. S predlogom zakona se ohranja univerzalna košarica, obseg pravic bo nespremenjen, bo pa medicinska stroka tista, ki bo opredeljevala, kaj spada v okvir posamezne pravice.

"Vsi govorijo o potrebi po celoviti reformi, zdaj pa, ko je pripravljena, žal očitno ne želijo, da bi se izpeljala," je na kritike odgovorila ministrica.

A. Č.