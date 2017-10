DVK: Drugi krog predsedniških volitev bo 12. novembra

V drugem krogu se bosta pomerila Pahor in Šarec

25. oktober 2017 ob 20:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ker noben kandidat v prvem krogu predsedniških volitev ni dobil večine glasov, je DVK sprejela odlok o razpisu drugega volilnega kroga, ki bo v skladu z napovedmi v nedeljo, 12. novembra.

Tekmeca v drugem krogu predsedniških volitev v nedeljo, 12. novembra, bosta aktualni predsednik republike Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec. Predčasno glasovanje bo 7., 8. in 9. novembra - torej od torka do četrtka med 7. in 19. uro. Najpozneje do 8. novembra lahko volivci pri svoji okrajni volilni komisiji uredijo vse potrebno, če bi zaradi bolezni želeli glasovati na domu.

Prav tako do 8. novembra se lahko volivci pri svoji okrajni volilni komisiji prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih na območju drugih volilnih okrajev. Volivci - invalidi, ki menijo, da njihovo volišče ni dostopno invalidom, pa lahko do istega dne sporočijo svoji okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na volišču, ki je določeno kot dostopno za invalide.

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in invalidi pa lahko do 1. novembra sporočijo svoji okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati po pošti.

Po preštetih 99,99 odstotka glasov

Sicer po preštetih 99,99 odstotka glasovnic podatki na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) kažejo, da je Pahor v prvem volilnem krogu dobil 47,1 odstotka glasov, Šarec pa 24,93 odstotka. Na tretjem mestu je pristala Romana Tomc (SDS), ki je prejela 13,72 odstotka glasov, Ljudmila Novak (NSi) je dobila 7,17-odstotno podporo.

Na peto mesto se je z 2,22-odstotno podporo uvrstil Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija), sledijo Boris Popovič (Slovenija za vedno) z 1,79 odstotka, Maja Makovec Brenčič (SMC) z 1,72 odstotka, Suzana Lara Krause (SLS) z 0,77 odstotka in Angelca Likovič (Za otroke!) z 0,58 odstotka glasov.

Volilna udeležba na nedeljskih volitvah je po delnih neuradnih izidih bila 43,67-odstotna.

G. K.