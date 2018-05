DVK zavrnil kandidatno listo Andreja Čuša in Zelenih v volilni enoti Ljubljana Center

9. maj 2018 ob 07:32,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 15:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državna volila komisija (DVK) je v celoti zavrnila kandidatno listo stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije v volilni enoti Ljubljana Center, saj zaradi neveljavnosti kandidature ene od kandidatk lista namreč ne izpolnjuje več zahtev glede spolnih kvot.

DVK je odločal o veljavnosti kandidature stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije, potem ko se je izkazalo, da sta tako omenjena stranka kot stranka SD na kandidatno listo uvrstili isto kandidatko, Mileno Babič. SD je Babičevo uvrstil med kandidate v volilni enoti Ptuj, Čuševa stranka pa v volilni enoti Ljubljana Center.

Zakonodaja kandidiranja na različnih listah in v različnih volilnih enotah ne dovoljuje, po zakonski določbi pa se v tem primeru šteje za veljavno tista kandidatura, ki je bila določena prva. DVK je ugotovil, da je kandidatne liste prvi potrdil SD, zato je sklenil, da je kandidatura Babičeve na listih Zelenih neveljavna.

S tem zapletov ni bilo konec, saj se je z neveljavnostjo kandidature omenjene kandidatke spremenila sestava celotne kandidatne liste Andreja Čuša in Zelenih. Lista namreč ne izpolnjuje več zakonskih zahtev glede spolnih kvot. Po črtanju kandidature Babičeve je na njej ostalo sedem moških in tri ženske kandidatke in torej ne izpolnjuje zakonske zahteve o vsaj 35-odstotni zastopanosti vsakega od spolov na listi.

Pomisleki glede zavrnitve celotne liste

Člani DVK-ja so po daljši razpravi sklenili, da odločbo volilne komisije 3. volilne enote, ki je listo potrdila, razveljavijo ter listo stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije v tej volilni enoti v celoti zavrnejo. Pri tem člani DVK-ja niso bili enotni, saj je bilo slišati pomisleke o nesorazmernosti takšnega ukrepa, poleg tega pa stranka ni sama odgovorna za zaplet.

Večina članov DVK-ja je kljub temu na koncu potrdila sklep o zavrnitvi kandidatne liste, saj je prevladalo prepričanje, da kandidatna lista ni zadostila zakonskim zahtevam glede spolnih kvot.

Čuš: Gre za diverzijo

Andrej Čuš, ki se je udeležil današnje seje DVK-ja, je po odločitvi v izjavi za medije dejal, da gre za "diverzijo" in da nekoga moti možnost, da bi se stranka Zeleni vrnila v državni zbor. "Prepričan sem, da je za tem tudi kakšna širša zgodba, kajti v politiki ni več naključij," je dejal Čuš.

V stranki bodo vložili pritožbo na vrhovno sodišče. Pri tem ga to, da so jih nekateri člani DVK-ja danes podprli, navdaja z optimizmom, da bo na koncu njihova stranka vendarle nastopila tudi v 3. volilni enoti. V nasprotnem primeru bodo manjkajoče glasove nadomestili z močnejšo kampanjo v drugih sedmih volilnih enotah, je še napovedal.



Kazenska ovadba zoper Stranko slovenskega naroda

Volilna komisija postojnske volilne enote je zaradi kandidatne liste Stranke slovenskega naroda, na kateri se je znašel pokojni kandidat, vložila predlog kazenske ovadbe. Po pošti so ga posredovali na Policijsko upravo Celje, ker naj bi bilo kaznivo dejanje storjeno na njihovem območju. Volilna komisija je v postojnski volilni enoti, zaradi kandidata, ki je umrl že lani, že pred ovadbo delno zavrnila kandidatno listo SSN.

Kakšna bo vsebina ovadbe in proti komu bo vložena, ni znano, zagotovo pa je sporno, kako je stranka SSN pridobila soglasje, ki ga morajo vloženim listam priložiti vsi kandidati za poslance. V stranki SSN niso znali pojasniti, kako je prišlo do zapleta, njen predsednik Marjan Žandar je povedal le, da je pri določanju kandidatnih list prišlo do napake, ki jo obžalujejo.

