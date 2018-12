DZ: Ali bo poslancem uspelo povišati minimalno plačo do konca leta?

13. december 2018 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V državnem zboru bodo poleg proračuna na izredni seji obravnavali tudi predlog zakona o minimalni plači. Pričakovati je, da bodo poslanke in poslanci zakonodajo sprejeli. S prvim januarjem se bo tako minimalna plača zvišala na 667 evrov neto in januarja 2020 na 700 evrov neto.

Če bo zakon izglasovan potem bodo čez dobro leto dni iz minimalne plače izločeni vsi dodatki. Z letom 2021 bi začela veljati formula za izračun minimalne plače.

Veliko delodajalcev je do zvišanja zelo zadržanih. Po njihovih izračunih se bo minimalna plača v prihodnjih dveh letih, ko bodo izločeni tudi dodatki, zvišala za okvirno 20 odstotkov.

"Nisem poklican za to, da ocenjujem kateri del gospodarstva bo to preživel in kateri ne, ampak dvig je občuten," je povedal izvršni direktor kadrovskega podjetja Kariera Tilen Prah.

Regionalni vodja ManpowerGroup Nebojša Biškup je prepričan, da vlada dobro pozna razmere na trgu dela in se zaveda težav povezanih s pomanjkanjem delovne sile.

"Kljub temu menim, da bi lahko bila vlada malo bolj hrabra in bi minimalno plačo lahko bistveno povečala. Na ta način bi na trg dela privabila domače brezposelne osebe in tujce, ki si želijo delati v Sloveniji. Rekel, bi da minimalna plača v Sloveniji ne zadostuje za življenje kot ga Slovenci in Slovenke resnično potrebujejo," je dejal Biškup. Zdaj minimalna plača znaša 638 evrov neto.

Prah opozarja, da se v javnosti govori o neto zneskih: "To bo vodilo v nesoglasja, ko delavec na plačilni listi te neto plače ne bo videl, ali pa bo drugačna od njegovega sodelavca. Ta neto plača ni odvisna samo do bruto plače, ampak tudi od raznoraznih olajšav."

S prvim januarjem bo plača znašala 886 evrov bruto, leto kasneje 940 evrov bruto, v letu 2021 se za izračun začne uporabljati formula.

