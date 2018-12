DZ: Ali je bila pri zamudi prodaje NLB-ja narejena škoda?

V DZ-ju bosta dve izredni seji, na prvi bodo razpravljali o domnevni škodi zaradi zamude pri prodaji NLB-ja, na drugi pa opravili splošno razpravo o predlogu sprememb pokojninskega zakona, ki so ga pripravili v SDS-u.

O mnenju SNS-a, NSi-ja in SDS-a, da je bila s prepozno prodajo največje slovenske banke davkoplačevalcem storjena škoda, je konec novembra razpravljal odbor DZ-ja za finance, ki takrat ni podprl predloga, da bi se za to terjala odgovornost prejšnje vlade pod vodstvom Mira Cerarja, v kateri so bile stranke SMC, SD in DeSUS.

Zadržke je imela tudi zakonodajnopravna služba DZ-ja, ki je opozorila, da je vlada lahko odgovorna le politično, pa še to le aktualna vlada.

V nadaljevanju bodo poslanci na drugi izredni seji podali mnenja o predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim SDS predlaga povečanje najnižjih možnih starostnih in invalidskih pokojnin na višino minimalnega dohodka, kot je določen z zakonom o socialnih prejemkih, postopen dvig odmernega odstotka za odmero pokojnine na 63 odstotkov, določitev letnega dodatka za upokojence v dveh višinah in določitev razmerja pri rednem usklajevanju pokojnin z gospodarsko rastjo.

