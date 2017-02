DZ bo spremenil zakon o trgu finančnih instrumentov

Poslanci imajo na sporedu zakon, ki naj bi uvedel enotno embalažo cigaret

15. februar 2017 ob 08:23,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 13:39

DZ sprejema novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, ki bo natančneje določila, kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje za račun strank kot samostojno dejavnost. Po predlogu vlade naj bi bilo to dovoljeno le investicijskim družbam in bankam.

Vlada želi z novelo zakona preprečiti, da bi storitve hranjenja in vodenja finančnih instrumentov kot samostojno storitev opravljale tudi osebe, ki niso pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in tudi niso vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev. S tem se lahko zaobide prepoved fiduciarnih računov, ki z redkimi izjemami velja v Sloveniji.

"Predlog novele zakona sledi tej prepovedi in jo delno tudi še krepi," je pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič. Ena izmed izjem velja za odvetnike in notarje, denimo za namene začasne hrambe zapuščine pokojne osebe, dokler je ne razdelijo dedičem. "Ni pa primerno, da odvetniki in notarji svojo izjemo izkoristijo tako, da za svoje stranke kljub splošni prepovedi vodijo fiduciarne račune tudi takrat, ko zanje skrbniških storitev ne opravljajo," je opozoril Božič.

S temi storitvami so se začeli nekateri notarji in odvetniki ukvarjati po ukinitvi registrskih računov pri KDD-ju, na katerih so imetniki hranili vrednostne papirje iz naslova privatizacije. Če niso želeli izgubiti svojega premoženja, so morali delnice prenesti na trgovalni račun pri banki ali borznoposredniški družbi, kar pa je lahko povezano z nesorazmerno visokimi stroški. Z namenom zmanjševanja stroškov imetnikov računov se je tako oblikovala možnost, da za te delnice skrbijo notarji in odvetniki, je opozoril Janko Veber (SD).

Vlada je v osnutek novele zakona zapisala, da odvetnik ali notar od borznoposredniške družbe ne sme zahtevati, naj zanj vodi nematerializirane vrednostne papirje na fiduciarnem računu, če to svojim strankam ponuja kot samostojno storitev. Vendar je na seji DZ-jevega odbora za finance izkazalo, da ta rešitev morda ni najbolj primerna, zato so se dogovorili, da podrobnosti dorečejo seji DZ-ja.

Pet poslanskih skupin je nato k temu členu vložilo tri dopolnila, o katerih bo DZ glasoval še danes. Vebru bi se sicer kot najbolj primerna rešitev zdela ponovna vzpostavitev registrskih računov pri KDD-ju. "S tem bi zaprli to poglavje, ki se je zakompliciralo povsem po nepotrebnem ter obremenilo vsaj 280.000 ljudi in tudi sodišča ter še nekatere druge institucije," je dejal.

NSi zakona ne bo podprl

Ali bodo poslanci SDS in ZL predlog novele zakona podprli, bo odvisno od podpore njihovim dopolnilom. V NSi-ju so s svojim dopolnilom propadli že na seji matičnega odbora, zato je Jožef Horvat povedal, da bodo glasovali proti celotnemu zakonu.

Poslanci koalicije sicer predlagajo, naj se v skladu s prvotnim predlogom vlade ohrani prepoved vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu, kadar je to edina storitev za stranko, a se za kršitev te prepovedi ne bi štelo, če gre za trgovanje z delnicami večjega števila strank.

Glavni namen prenove zakona o trgu finančnih instrumentov je sicer v prilagoditvi evropski zakonodaji. Na ta del v poslanskih skupinah večinoma niso imeli pripomb. V slovenski pravni red bo med drugim prenesla direktiva o žvižgačih, po kateri prijavitelj zlorab agenciji zaradi tega obvestila o kršitvi ne bo odškodninsko ali kazensko odgovarjal, prav tako ne bo izgubil zaposlitve.

Višje kazni za kršitelje

ATVP pa bo lahko kršiteljem izrekala višje globe, kot jih določa zakon o prekrških. EU je poenotila višino glob, da bi se preprečila selitve gospodarskih družb v države z manj strogimi sankcijami. ATVP pa bo pri tem upoštevala načelo sorazmernosti in slovenski gospodarski družbi ne bi smela biti izrečena enaka globa kot kakšni veliki gospodarski družbi države članice.

Ali bodo cigaretne škatlice enotne?

Državni zbor bo v nadaljevanju redne februarske seje obravnaval tudi tobačni zakon, s katerim naj bi uzakonili enotno embalažo.

Vladni zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je bil 1. februarja deležen prepričljive podpore parlamentarnega odbora za zdravstvo, saj je zanj glasovalo 12 poslancev, proti ni bil nihče. Dopolnilo SD-ja, po katerem bi določbe o uvedbi enotne embalaže umaknili iz zakona in jih prenesli v posebni zakon, pa ni zbralo zadostne podpore.

Tobačni zakon sicer ureja oglaševanje, promocijo in sponzoriranje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, regulira prodajo oz. omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z uvedbo dovoljenj za prodajo teh izdelkov. Kot posebej učinkovit ukrep proti tržniškim pristopom tobačne industrije je vlada izpostavila prav uzakonitev enotne embalaže.

Na dnevnem redu februarske seje je tudi nekaj zakonskih predlogov s področja pravosodja. Tako se je DZ lotil novele zakona o pravdnem postopku, s katero želi vlada pospešiti sodne postopke. Novela znova uvaja obvezen pripravljalni narok, zaradi česar imajo na Sodnem svetu pomisleke.

