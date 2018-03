Cerar zadnjič odgovarja poslancem: Nimam namena slabiti drugih sfer države na račun vojske

Redna marčevska seja DZ-ja

19. marec 2018 ob 09:49,

zadnji poseg: 19. marec 2018 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V DZ-ju se je začela redna marčevska seja, ki bo najverjetneje zadnja redna seja v tem mandatu po odstopu premierja Mira Cerarja, ki še zadnjič odgovarja na poslanska vprašanja.

Poslanci so v okviru glasovanja o dnevnem redu obravnavali tudi predlog razširitve dnevnega reda z obvestilom o Cerarjevem odstopu z mesta predsednika vlade. Razširitev so potrdili skoraj vsi prisotni poslanci, tako da je seznanitev z odstopom uvrščena takoj za poslanska vprašanja in bo na vrsti v torek zjutraj. Cerar bo svoj odstop pred poslanci tudi ustno obrazložil. Z odstopom predsednika vlade se DZ zgolj seznani in o njem ne glasuje. S tem pa bo Cerarjevi vladi predčasno prenehal mandat in bo opravljala le še tekoče posle.

Med poslanskimi vprašanji je Luka Mesec (Levica) vprašal, zakaj je vlada nekritično privolila v zahteve Nata in bo za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki sta prioritetna cilja Nata za Slovenijo, porabila 1,2 milijarde evrov. Cerar je odgovoril, da je Slovenija zavezana zavezam zvezi Nato, katere članstvo je bilo potrjeno tudi na referendumu. Poudaril je, da je tovrstni način skrbi za obrambo cenejši, kot če bi za obrambo morali skrbeti sami.

"Vse odločitve, ki temeljijo na tem, da krepimo našo vojsko v okviru zavez zvezi Nato imajo legitimnost," je dejal Cerar in dodal, da se z Mescem ne strinja, da Slovenija ni varnostno neogrožena, zato je skrb za varnost odgovornost vlade, ki, tako Cerar, pri nem ni zanemarila ostalih področij delovanja države. Strategija srednjeročnega razvoja vojske je v medresorski obravnavi je dejal Cerar in poudaril, da še ni nič odločeno z vidika finančnega vložka, ki mora biti, tako Cerar, javnofiančno vzdržen.

Cerar: Referendumsko vprašanje je nejasno

Glede tega, da bi moral za tovrstne izdatke po soglasje ljudi na referendum je Cerar dejal, da referenduma kot ga predlaga Levica ne podpira, saj je nejasno formulirano, če pa bo potreba po referendumu, bo Cerar to podprl, a upa, da bo državni zbor zmogel sam opraviti to presojo. Mesec z odgovorom ni bil zadovoljen in Cerarju očital, da v predvolilni obljubi ni nič poudarjal o višanju obrambnih izdatkov, prav tako pa je poudaril, da določene države višjegrajske skupine, ki so članice zveze Nato plačujejo manj za vojsko kot Slovenija.

Cerar je to zavrnil in dejal, da Slovenija prispeva zelo malo za obrambne izdatke. "Ko smo oblikovali to vlado nismo mogli predvideti begunskega vala, jedrskih groženj in terorističnih napadov v neposredni soseščini, zato je pomembno, da je vlada odgovorna in skrbi za obrambno spopsobnost državljanov," je še dejal Cerar. Obenem je dodal, da nima namena zanemarjati vojsko, a hkrati tudi nima namena slabiti drugih sfer države. Mesec je poudaril, da Cerar ni odgovoril na vprašanje ali so v zvezi Nato Sloveniji grozili z izključitvijo, če v vojsko ne investira, prav tako pa ni dobil konkretnega odgovora na vprašanje od kod konkretno prihajajo varnostne grožnje in kako bo proti njim ukrepala bataljonska skupina, zato je predlagal razpravo o Cerarjevem odgovoru.

Kot predsednik vlade Cerar še zadnjič odgovarjal na poslanska vprašanja. Jerneja Vrtovca (NSi) zanima, kateri so po Cerarjevem mnenju ključni izzivi, ki čakajo Slovenijo, in zakaj jih njegovi vladi ni uspelo rešiti.

Bojan Dobovšek (NP) želi pojasnilo, kaj je v tem mandatu naredil za odpravljanje korupcije na različnih področjih, med drugim na področju zdravstva in javnih naročil ter pri upravljanju državnih podjetij.

Luka Mesec (Levica) bo postavil vprašanje, zakaj je vlada nekritično privolila v zahteve Nata in bo za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki sta prioritetna cilja Nata za Slovenijo, porabila 1,2 milijarde evrov.

Franc Jurša (DeSUS) pa bo Cerarja vprašal, kako bo v času opravljanja tekočih poslov zagotovil socialni mir v državi, in sicer v razmerah, ko Slovenija dosega rekordno gospodarsko rast, njeni prebivalci pa tega še vedno ne občutijo.

G. C., L. L.