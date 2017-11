DZ: Interpelacija ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča

Za razpravo je predvidenih približno 13 ur

17. november 2017 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V državnem zboru bo potekala interpelacija zoper ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča. Interpelacijo je vložil SDS zaradi "zavajanja javnosti glede ravnanja KPK" v primeru suma pranja denarja preko NLB-ja. ter odgovornosti za izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje.

Za razpravo, ki se bo začela ob 10.00 je predvidenih skoraj 13 ur. V SDS ministru Goranu Klemenčiču očitajo očitno zavajanje javnosti v zvezi z njegovo vlogo na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) glede razkrivanja pranja denarja v NLB-ju ter njegovo vlogo pri zamujanju z uvajanjem evropskih normativ, standardov in zakonodaje v slovensko pravosodje.

Klemenčič je pripravil obširen odgovor na očitke SDS-a, ki pa poslance SDS ni prepričal. Kot pravijo, jih je še utrdil v njihovi veri, da mora Klemenčič oditi.

Poslanec SDS-a Branko Grims meni, da Klemenčičev odgovor na interpelacijo "nima veliko zveze z dejanskim stanjem". Poleg očitkov glede (ne)aktivnosti KPK v zgodbi z domnevnim pranjem iranskega denarja v NLB je Grims izpostavil tudi "nepopisno pravno šlamastiko o izločitvi in uničenju dokazov v preiskavi Zorana Jankovića v zadevi farmacevtka". "Že taka šlamastika v vsaki normalni državi pomenila odhod ministra za pravosodje", je dejal Grims in Klemenčiča pozval, naj še pred začetkom obravnave interpelacije v DZ odstopi.

Klemenčič pa je ocenil, da je interpelacija "mešanica osebnih motivov in odnosa podpisnikov interpelacije" do njega kot nekdanjega predsednika KPK-ja na eni strani ter dejstva, "da se v omarah bančne luknje, tudi Nove kreditne banke Maribor (NKBM), in nezadostne preiskave oziroma njene ustavitve leta 2012 v zadevi Irangate skrivajo tudi okostnjaki z oznako 'made by SDS'".

G. C.