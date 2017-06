DZ: Javna predstavitev mnenj o morebitnih novostih v kazenskih postopkih

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! DZ je konec aprila na zahtevo 52 poslancev že opravil splošno razpravo o zakonski noveli, po kateri so poslanci večinsko ocenili, da je novela primerna za nadaljnjo obravnavo. Foto: DZ/Katja Bidovec Sorodne novice Široka podpora poslancev spremembam kazenskega zakonika Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

13. junij 2017 ob 07:44,

zadnji poseg: 13. junij 2017 ob 07:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V DZ-ju bo potekala javna predstavitev mnenj o noveli zakona o kazenskem postopku, ki med drugim prinaša nekatere spremembe pri sodni preiskavi.

DZ je konec aprila na zahtevo 52 poslancev že opravil splošno razpravo o zakonski noveli, po kateri so poslanci večinsko ocenili, da je novela primerna za nadaljnjo obravnavo. Tokratno javno predstavitev mnenj je predlagal SD, ki meni, da je ministrstvo za pravosodje po javni razpravi upoštevalo mnogo pripomb strokovne in zainteresirane javnosti, mnoge sporne rešitve pa so ostale v predlogu.

SD med njimi izpostavlja uzakonitev IMSI lovilcev, zaslišanje osumljencev in prič brez zagovornika v predkazenskem postopku ter odpravo preiskovalnega sodnika. Poslanci SD-ja pričakujejo, da se bodo razpravljavci v javni predstavitvi mnenj opredelili predvsem do teh ukrepov.

Nezadovoljna ministrica?

Na vladi je bilo sicer o noveli kar nekaj razprave. Neuradno je bilo slišati, da naj bi predlogu nasprotovala ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, ki naj bi bila nezadovoljna, ker v novelo niso bile vnesene nekatere želje policije po dodatnih pooblastilih. Vlada je zato o noveli morala opraviti dodatna koalicijska usklajevanja, preden jo je lahko potrdila in poslala v DZ.

