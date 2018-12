DZ na decembrski seji o odvozu odpadne embalaže in novem ministru za kohezijo

Redna decembrska seja DZ-ja

14. december 2018 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor začenja redno decembrsko sejo, na kateri bodo med drugim imenovali novega ministra za kohezijo in obravnavali predlog zakona o interventnem odvozu komunalne odpadne embalaže.

Seja se bo začela z odločanjem o predlogu novele zakona, s katero se bo rok za zaprtje rudnika Trbovlje - Hrastnik podaljšal do konca leta 2020. Sledila bo obravnava predloga novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po kateri bodo vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oz. naziv, dobili pravico do izplačila s 1. decembrom. Na seji, ki bo trajala do četrtka, se bodo poslanci seznanili tudi z odreditvijo dveh novih parlamentarnih preiskav.

Poslanci bodo obravnavali tudi vladni predlog novele zakona o revidiranju, z uveljavitvijo katere Slovenija že zamuja in ji zato grozi denarna kazen. Cilj novele zakona je zagotoviti višjo kakovost revizij računovodskih izkazov. Zadnja pa sta na dnevni red uvrščena predloga opozicije za spremembe gradbenega zakona in zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

DZ bo odločal o imenovanju Iztoka Puriča

Ponedeljek bo v celoti namenjen odgovarjanju predsednika vlade Marjana Šarca in ministrov na poslanska vprašanja. Do četrtka bodo nato poslanci obravnavali predloge še nekaj zakonov, odločali o imenovanju Iztoka Puriča za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ter se seznanili z odreditvijo parlamentarnih preiskav glede programa otroške kardiologije in financiranja političnih strank iz tujine.

La. Da.