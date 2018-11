DZ ni podprl predloga novele zakona o dohodnini

Poleg dviga splošne dohodninske olajšave so želeli v NSi-ju s predlogom novele zakona uskladiti davčne olajšave z inflacijo, znižati najvišjo dohodninsko stopnjo s 50 na 43 odstotkov ter na novo urediti plačevanje dohodnine delavcev migrantov.

Vodja poslanske skupine NSi-ja Jožef Horvat je v predstavitvi predloga zakona poudaril, da želijo v NSi-ju s spremembo splošne dohodninske olajšave predvsem razbremeniti visoka davčna bremena zavezancev ter izboljšati okolje za zaposlovanje in razvoj gospodarskih dejavnosti.

Med drugim je poudarila, da predlog NSi-ja pomeni izpad prihodkov v državnem proračunu za okoli 597 milijonov evrov.

Podporo predlogu novele zakona so v predstavitvi stališč odrekle vse koalicijske poslanske skupine, z izjemno SAB-a, ki stališča ni predstavila, so pa nekateri njeni poslanci v razpravi izrazili več pomislekov. Prav tako predloga niso podprli v Levici. So mu pa zeleno luč poleg poslancev NSi-ja pokazali še v SDS-u in SNS-u.

DZ vladi priporočil pripravo sprememb zakona o romski skupnosti

Državni zbor je ob današnji obravnavi poročila o položaju romske skupnosti vladi priporočil, naj se nemudoma loti ukrepov za izboljšanje položaja romske skupnosti v Sloveniji. Prav tako naj vlada po priporočilu poslancev v najkrajšem mogočem času pripravi ustrezne spremembe zakona o romski skupnosti.