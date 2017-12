DZ: Obravnavo zakona o obrambi je treba še nekoliko podaljšati

Kritično mnenje zakonodajno-pravne službe DZ-ja o predlogu zakona o obrambi

1. december 2017 ob 07:27,

zadnji poseg: 1. december 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor za obrambo je obravnaval predlog novega zakona o obrambi. Članice in člani odbora za obrambo so izglasovali postopkovni sklep, da se o predlogu zakona o obrambi pred nadaljnjo obravnavo opravi javna predstavitev mnenj.

Večina v odboru se je strinjala, da je bolje obravnavo še nekoliko podaljšati in sprejeti dober zakon, kot pa njegovo obravnavo končati.

Postopkovni predlog je po slabi uri in pol razprave podala poslanka SDS-a Anja Bah Žibert. Opomnila je zlasti na obsežne pripombe zakonodajno-pravne službe k predlogu zakona. DZ vendarle ni tako časovno omejen, da si ne bi mogel vzeti še kakega meseca časa, je dejala Bah Žibertova in se zavzela za sprejetje dobrega zakona.

Poslanec SMC-ja Marjan Dolinšek je napovedal podporo njenemu predlogu. Kot je dejal, je verjel, da so pripombe zakonodajno-pravne službe sedaj večinoma odpravljene, vendar pa je po današnjem nastopu predstavnice te službe ugotovil, da so odpravljene le v manjši meri. Glede na kompleksnost materije in število dopolnil je tudi sam presodil, da je javna razprava smiselna, saj "nihče ne želi slabo slovenskemu vojaku".

Predlogu je nasprotoval poslanec SD-ja Jan Škoberne. "To ni eden zakonov, ki bi se zgodil z danes na jutri in tudi usklajevanje se ni dogajalo na ta način," je dejal in poudaril, da se zakon popravlja s predlogi dopolnil.

Ministrica za obrambo Andreja Katič pa je po izglasovanju javne predstavitve mnenj izrazila upanje, da ne gre le za to, da se obravnava premakne neposredno pred volitve. "Potem pa res ne bo izglasovan," je dejala.

Stranke imajo svoje predloge

Kot je poročal novinar Radia Slovenija Robert Škerjanec, zakonu najbolj nasprotujejo v Levici, kjer kot pravijo, nasprotujejo, da se obramba Slovenije podreja Natu in zahodnim velesilam. V SDS-u pa opozarjajo, da že število dopolnil kaže na to, da je zakon slab in da bi ga bilo bolje umakniti.

Vseeno pa so pripravili dopolnila, s katerimi bi radi razširiti sestavo Slovenske vojske s pripadniki prostovoljne rezerve, omogočili razrešitev načelnika generalštaba kadar koli in ne le v obdobju enega leta po nastopu mandata novega ministra, uvedli bi tudi nov institut - varuha vojakovih pravic.

NSi pa bi kar ukinil vojaške sindikate, vojaki pa bi zato dobivali 60 evrov kompenzacije, za uveljavljanje njihovih interesov pa bi se oblikovalo posebno stanovsko združenje. Matej Tonin je že napovedal, da zakona ne bo podprl, in sicer zaradi zavrnitve predloga za zvišanje sredstev za obrambo ob sprejemanju proračuna za prihodnje leto, ni pa jasno, kako bo glasovalo preostalih pet poslancev NSI-ja.

