DZ: Poslanci bodo drugič obravnavali prenovo množičnega vrednotenja nepremičnin

Decembrska redna seja DZ-ja

14. december 2017 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo drugič obravnavali predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim bo vzpostavljena tudi podlaga za morebitno uvedbo davka na nepremičnine.

Razprava o predlogu v prvi obravnavi na plenarni seji oktobra in na matičnem odboru novembra se je vrtela predvsem okoli posledic vrednotenja za morebitno kasnejšo obdavčitev nepremičnin ter okoli vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Del opozicije je menil, da predloga ne bi smeli sprejeti, ker bi omenjeni zakon opredelil osnovo za davek na nepremičnine, glede tega davka pa ni še nič znanega. Vlada pa je tudi napovedala, da v tem mandatu davka na nepremičnine ne namerava predlagati.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin naj bi upošteval tudi odločbo ustavnega sodišča, ki je ob razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine odločilo tudi, da se vrednosti nepremičnin, ki so rezultat množičnega vrednotenja po sedaj veljavnem zakonu, ne smejo uporabljati v davčne namene.

Vrednotenje ni dovolj določno opredeljeno v samem zakonu, hkrati pa niso zagotovljene pravne varnosti za lastnike nepremičnin.

Novi zakon pa bo bolj podrobno opredelil sistem vrednotenja, lastniki pa bodo lahko tako kot stroka in občine sodelovali pri oblikovanju modelov vrednotenja in nato tudi ugovarjali pripisani vrednosti nepremičnine.

Vlada želi z zakonom doseči čim bolj kakovostne ocene tržne vrednosti nepremičnin, ki bo uporabna v različne namene. Sprejem zakona je predvidela za letos, da bi lahko novo vrednotenje, predvideno za leto 2018, že izvedli po novem zakonu.

Trije zakonski predlogi

Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katerim bi NSi razbremenila delodajalce in skrajšala čas njihovega kritja bolniških nadomestil. Prav tako na obravnavo čaka predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, s katerim želijo poslanci SMC-ja, DeSUS-a in poslanka SD-ja Bojana Muršič za skoraj dve leti podaljšati prehodni rok za prepoved vertikalnega povezovanja.

Po predlogu dopolnitev zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki so ga vložili v SDS-u, pa bi invalidsko upokojeni policisti, svojci umrlih policistov in veterani vojne za Slovenijo lahko zadržali pravico do službenih stanovanj.

G. C.