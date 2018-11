DZ: Poslanci nameravajo povišati minimalno plačo

Izredna seja državnega zbora

29. november 2018 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci DZ-ja bodo na izredni seji obravnavali predlog novele zakona o minimalni plači. Delodajalci in nekatere poslanske skupine vladi očitajo, da predlog ni bil pripravljen skupaj s socialnimi partnerji.

Predlog novele zakona o minimalni plači, ki so ga pripravili v Levici, s podpisi pa so ga podprle tudi vse poslanske skupine vladne koalicije, predvideva, da bi se minimalna plača s sedanjih okoli 638 evrov neto prihodnje leto zvišala na 667 evrov, leta 2020 pa na 700 evrov neto.

Iz minimalne plače naj bi izključili vse dodatke, z letom 2021 pa uvedli formulo za njen izračun, po kateri bi morala biti vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov. Po trenutnem izračunu to pomeni 736 evrov.Vladne stranke in Levica so predlog zakona uskladili v sredo. Odprto je še vprašanje formule in datuma izločitve dodatkov iz minimalne plače, kar bodo usklajevali v nadaljnjem postopku v DZ-ju.

Poslanci bodo opravili tudi splošno razpravo o predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga oktobra v zakonodajni postopek vložili poslanci SDS-a. Prizadevajo si za drugačno ureditev pokojninske dobe brez dokupa ter za izenačitev obsega pravic iz zavarovanja kmetov in drugih zavarovancev po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1983.

G. C.