DZ: Poslanci potrdili poročilo nadzornikov tajnih služb

7. maj 2018 ob 18:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci DZ-ja so na deloma zaprti izredni seji z 32 glasovi za in 12 proti potrdili sklepe komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Poročilo je sestavljeno iz dveh delov, zaupnega in javnega. Zaupni del poročila je DZ obravnaval na zaprtem delu seje, javnega, ki vključuje tudi priporočila in sklepe, pa na odprtem delu. S priporočili komisija sicer opozarja na še odprte stvari, za katere je treba bodisi izvesti ustrezne preiskave bodisi na kakšen drug način izvesti ustrezne korake za zagotovitev varnosti državljank in državljanov.

Med njimi so sum nepravilnosti in sum pranja denarja v NLB-ju, prisluškovalna afera pri arbitraži o meji s Hrvaško, problematika ubojnih sredstev nekdanje Udbe, odtekanje podatkov obveščevalnih in varnostnih služb in pomanjkljivo posredovanje dokumentov komisiji v zvezi z izvajanjem in financiranjem posebnih metod in ukrepov. Prav tako poročilo obravnava problematiko ilegalnih migracij, ki se je je predsednik komisije Branko Grims (SDS) obširno dotaknil tudi v današnji predstavitvi poročila.

Poudaril je, da je varnost vrednota, katere pomena se zavemo šele takrat, ko jo izgubimo, zato je treba ravnati pravočasno, razumno in odgovorno. Ko gre za ilegalne migracije, gre namreč po Grimsovih besedah za temo, ki je na novo oblikovala politično areno evropskih držav.

Nedovoljen prehod meje kaznivo dejanje?

Migrantski val, ki se znova krepi, predstavlja vse večji varnostni izziv za Evropo, je dejal. Ker je na balkanski poti po njegovih besedah v tem trenutku 50.000 migrantov, ker vse več držav zaostruje ukrepe in v prihodnjih mesecih načrtuje celo izgon večjega števila migrantov, je po njegovem prepričanju nujno, da ukrepe zaostri tudi Slovenija.

Med drugim je Grims naklonjen sprejetju ukrepa, po katerem bi bili samodejno zavrnjeni vsi migranti, ki bi na mejo prispeli prek varne države. Prav tako bi bilo nedovoljen prehod meje po njegovem mnenju treba obravnavati kot kaznivo dejanje in ne le kot prekršek.

Obstrukcija Levice

V poslanski razpravi so večinoma sodelovali predstavniki SDS-a, oglasili so se v še nekaterih poslanskih skupinah, medtem ko je poslanska skupina Levica obravnavo obstruirala.

Žan Mahnič (SDS) je posebej opozoril na ubojna sredstva nekdanje Službe državne varnosti (SDV), ki jih je ta kupila, o čemer obstajajo arhivska dokazila, nikoli pa ni bilo nikakršnih dokumentov o primopredaji ali uničenju teh sredstev. Prav tako je opomnil na pomanjkljiva sredstva za delovanje obveščevalno-varnostnih služb.

Tudi po mnenju poslanke NSi-ja Ljudmile Novak je nujno, da so obveščevalno-varnostne službe primerno opremljene in plačane, prav tako pa je pomembno, da se ne zlorabljajo v politične namene. Izrazila je podporo poročilu, prav tako tudi Uroš Prikl iz DeSUS-a.

Poslanec SMC-ja Marjan Dolinšek je na drugi strani dejal, da poročila v celoti ne more podpreti, in sicer zaradi poglavja o ubojnih sredstvih nekdanjega SDV-ja. Kot je dejal, so bila sredstva kupljena že pred letom 1990, pa nobeno notranje ministrstvo do zdaj še ni ničesar postorilo v zvezi s tem.

Ugovarjal mu je poslanec SDS-a Vinko Gorenak, sicer nekdanji notranji minister, še prej pa državni sekretar na notranjem ministrstvu. Kot je poudaril, o teh sredstvih v času njegovega opravljanja funkcij na ministrstvu niso vedeli ničesar. Na splošno pa se je Gorenak zavzel, da bi še okrepili strokovnost dela komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Poslanska skupina Levica je današnjo izredno sejo obstruirala. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so to storili, ker je bila komisija v tem mandatu "sistematično zlorabljena" s strani njenega predsednika "za promocijo represivnih in invazivnih ukrepov" ter za izvajanje "ksenofobne in šovinistične propagande SDS-a".

G. C.